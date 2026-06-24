'PAU reveals', entre las lágrimas del suspenso y la euforia por las mejores notas: las reacciones más virales al recibir los resultados

Para los jóvenes preuniversitarios, la selectividad se erige como el acontecimiento vital más importante; fuente de ilusiones, estrés y muchos nervios. "He estudiado unas siete horas al día", explicaba Samuel Ros, el toledano de 18 años que ha conseguido la mejor nota de España en la PAU.Y con las redes sociales, ha aparecido una tendencia cada vez más viral: grabarse en directo reaccionando a las notas.

La estudiante con la mejor nota de la PAU en la Comunidad de Madrid, de hecho, descubrió su resultado mientras grababa un TikTok con sus amigas en el parque. Se trata de Valeria Fragola, alumna de Boadilla del Monte que quiere estudiar Medicina. Tenía un 10 de media en Bachillerato y en el conjunto con la Selectividad ha sacado un 13,99. La primera pregunta que les hace a sus amigas fue si entraba o no en la carrera que quería. En caso de que la respuesta hubiera sido negativa, cuenta, no hubiera continuado grabando el vídeo, que acumula más de 650.000 visualizaciones.

Sin embargo, claro, no todo son buenas notas y objetivos cumplidos. Y, a decir verdad, el drama, las lágrimas y aquellos vídeos donde los estudiantes se dan cuenta de que no han conseguido la nota que necesitaban han acabado siendo los más virales.

"Para, que ya no entro", le decía una chica al borde del llanto a su amiga cuando se dio cuenta de que con las notas que estaba sacando no entraba en la carrera que quería. La joven, con una media de 9,75 en Bachillerato, necesitaba obtener un 13,2 en su nota de acceso. Revisando una a una las calificaciones de los exámenes, la cara le cambia por completo al llegar a las Matemáticas. Pensaba que le había ido bien, aunque acabó obteniendo un dramático 2,5.

Un usuario de Tiktok ha querido recopilar las que, bajo su punto de vista, son las cinco mejores reacciones a las notas de las PAU. "Tía, que no entro ni de coña"; "deja el inglés para lo último" o "es coña", son algunas de las frases que más gracia han hecho en las redes. Lágrimas, chillidos, llantos... este tipo de reacciones dejan espacio para todo tipo de emociones.

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El vídeo que se lleva la palma para este usuario y para buena parte de TikTok es el de Juan. La surrealista reacción de este joven y de su madre, que no puede evitar reírse ante las bajas notas de su hijo. "Historia de España, ¿qué piensas que has sacado? ¿Un 3? Un 1,75", le dice la madre mientras se empieza a reír. El vídeo termina con un 9,25 en Matemáticas que, para ellos, parece salvar todas las notas anteriores. "¡Vamos!", empieza a gritar Juan.