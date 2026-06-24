Salud
José Manuel Felices, médico y profesor universitario: "Nunca te duches justo después de hacer deporte"
La sudoración cumple con una función clave para el organismo después de entrenar
En gimnasios y centros deportivos, es habitual que las personas vayan al vestuario para ducharse justo al terminar de entrenar. No obstante, el médico José Manual Felices, señala que esta práctica puede afectar negativamente al cuerpo humano.
El profesor universitario ha compartido un vídeo en Instagram con un mensaje contundente: "Nunca te duches después de hacer deporte". En este caso, Felices se refiere justo al momento de terminar la actividad física.
Durante la grabación, el experto en Radiología Diagnóstica e Intervencionista explica que "mientras entrenamos, los músculos queman energía y eso produce calor, lo que eleva la temperatura del cuerpo".
Por este motivo, el organismo provoca una "sudoración que baña y se evapora en la piel, disminuyendo la temperatura". En este sentido, la problemática llega cuando vamos a la ducha nada más terminar de entrenar.
"Si terminamos el entrenamiento y nos vamos corriendo a la ducha, interrumpimos el proceso natural de regulación de la temperatura y puede dar lugar a mareos o incluso síncopes", avisa el divulgador en redes sociales.
No hay que olvidar que el sudor cumple con una función clave para el organismo. "También arrastra toxinas que salen a la superficie de la piel. Si nos duchamos enseguida, no permitimos al cuerpo que termine de excretar esas toxinas, dejando una sensación de que no se ha completado la limpieza".
"Incluso como si siguiésemos sudando después de ducharnos", advierte el doctor Felices. Por otra parte, el especialista recuerda que el sudor contiene un pH ligeramente ácido que "protege al cuerpo de bacterias y agresiones externas mientras hacemos ejercicio" y puedes perder "si te duchas muy rápido con jabones alcalinos".
Al romper este equilibrio, puedes dejar la piel "más indefensa pudiendo irritarse o resecarse más". No obstante, la solución a este proceso es bastante sencilla. La recomendación del experto es esperar un cuarto de hora antes de ponerse debajo del grifo: "La ciencia asegura que estos procesos duran unos 15 minutos después de acabar la actividad".
Por último, el doctor Felices recomienda aprovechar este tiempo de espera de manera eficiente. "Hidrátate, respira, estira o socializa con tus compañeros. Y después date esa merecida y necesaria ducha", sentencia el médico.
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