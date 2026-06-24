Jordi Martí, arquitecto: "En vez de estar calentando el exterior, lo que hace una casa pasiva es evitar que entre el calor"

El arquitecto Jordi Martí, integrante del equipo de Energiehaus arquitectos, ha puesto sobre la mesa un debate necesario en plena ola de calor: ¿qué ocurre cuando las soluciones tradicionales de diseño ya no bastan? A través de sus intervenciones en redes sociales, Martí analiza los retos de la rehabilitación de edificios frente a temperaturas extremas, donde el confort térmico se convierte en el objetivo principal.

El problema central que aborda el arquitecto es la insuficiencia de los métodos convencionales cuando el termómetro se dispara. En este contexto, Martí explica cómo las estrategias de la arquitectura pasiva y el estándar Passivhaus permiten transformar una vivienda en un refugio climático, incluso cuando las condiciones exteriores son críticas y la ventilación natural deja de ser una opción viable.

El límite de la ventilación natural en días de calor extremo

Aunque la ventilación cruzada suele ser la recomendación estrella para refrescar una vivienda, el arquitecto advierte que tiene sus límites. "Hablemos de cuando la ventilación cruzada no funciona", señala Martí, refiriéndose a esos episodios de calor intenso donde el aire exterior está tan estancado y caliente que abrir las ventanas resulta contraproducente.

Según explica en su publicación, hay momentos en los que "hace tanto calor que podrías freír huevos en el asfalto", y es en estas circunstancias cuando la estrategia debe cambiar drásticamente: en lugar de buscar corrientes de aire, la vivienda debe quedar "muy aislada cuando la única opción es protegerte" para evitar que el calor invada las estancias interiores.

Blindaje térmico: aislamiento y arquitectura vernácula

Para combatir estas temperaturas sin recurrir inmediatamente al gasto energético, Martí destaca la importancia de una rehabilitación inteligente. En sus proyectos, el especialista apuesta por la combinación de tradición e innovación: "Hemos aplicado estrategias de arquitectura vernácula, pasiva, protección solar, buen aislamiento térmico, buenas ventanas".

Estas medidas actúan como una armadura que mantiene el confort interior muy por encima de las condiciones de la calle. Como afirma el arquitecto al comparar el ambiente interior con el exterior, "si pudieras notar la diferencia de confort que hay entre estar en el exterior y aquí en el interior, fliparíais", subrayando que en los días de calor extremo, lo más inteligente es permanecer bajo el amparo de una estructura bien aislada.

La red de aire sano: una alternativa al aire acondicionado

Cuando el diseño pasivo ya no es suficiente por sí solo, el estándar Passivhaus introduce sistemas de alta eficiencia que superan al aire acondicionado tradicional. En lugar de equipos convencionales que expulsan calor al exterior, se instala "una red de conductos de aire fresco del exterior, aire sano filtrado".

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Este sistema permite gestionar el clima de la vivienda de forma mucho más sutil y eficiente. Según Martí, "en vez de estar calentando el exterior, lo que hace una casa pasiva es evitar que entre el calor y aportar solo el frío necesario, que es muy poco". Gracias a este aporte controlado de aire filtrado, se consigue mantener una temperatura óptima con un consumo mínimo, garantizando la salud y el bienestar de sus habitantes.