El horóscopo de mañana, jueves 25 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 25 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Termine la semana laboral revisando prioridades. Una idea que parecía pequeña puede darle esperanza económica. En el amor, muestre ternura sin exigir respuesta inmediata; el otro también necesita respirar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La paciencia le ahorrará una discusión. Si habla con calma, será más fácil que lo entiendan. En el trabajo, una ayuda experta puede completar aquello que usted domina menos.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una pausa mental puede traer la respuesta que buscaba. No se obsesione con encontrarla a la fuerza. En el trabajo, su honestidad será observada; manténgala incluso bajo presión.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una decisión práctica puede empezar a dar fruto si acepta mirar los errores sin miedo. En el amor, hablar del pasado solo servirá si lo hace para cerrar, no para remover heridas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El día le pide valentía tranquila. Una oportunidad profesional puede parecer demasiado grande, pero no está fuera de su alcance. En la pareja, dé apoyo sin querer controlar el ritmo del otro.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Puede sentirse más claro si pone orden en agenda, cuerpo y emociones. No vuelva a aceptar vínculos que lo dejan inseguro. En dinero, una decisión prudente vale más que una promesa espectacular.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un límite bien puesto puede mejorar la convivencia. No hace falta justificarse demasiado. En el trabajo, tome una crítica como una herramienta; si la usa bien, avanzará con menos desgaste.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La necesidad de cambio es real, pero no debe convertirse en impulso. En la economía, estudie opciones de expansión con cabeza fría. Una amistad recuperada puede darle una alegría inesperada.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La semana le pide concentración y menos dispersión. En el trabajo, no malgaste energía demostrando nada a quien no quiere escuchar. En casa, una conversación amable puede devolverle el buen humor.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un tema profesional puede implicar movimiento o adaptación. Piénselo sin miedo, pero también sin prisa. En el amor, salir de la monotonía con un plan sencillo puede renovar la complicidad.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El pesimismo no debe dirigir el día. Pida consejo, acepte apoyo y no quiera controlarlo todo. En el trabajo, una colaboración pequeña puede cambiar la relación con un compañero.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una conversación puede ayudarle a corregir un malentendido antiguo. No pierda la oportunidad por orgullo o timidez. En salud, escuche las señales del cuerpo y no aplace más aquello que necesita atención.