El horóscopo de mañana, miércoles 24 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 24 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una negativa puede parecer un freno, pero también le mostrará un camino de aprendizaje. No se cierre. En casa, cuide el tono; alguien cercano puede estar más sensible de lo que parece.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La sinceridad con la familia puede liberarlo, siempre que no salga como una explosión. Mida las palabras. En el trabajo, avanzará mejor si comparte dudas antes de tomar decisiones.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La intuición le dice que algo necesita más revisión. Hágale caso. En el ámbito profesional, ser correcto y prudente le dará más futuro que una solución rápida pero poco clara.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Puede sentirse entre la nostalgia y las ganas de renovarse. Elija un paso pequeño hacia adelante. En el trabajo, una transformación de su entorno puede darle margen para destacar.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La inseguridad puede hacerle leer mal un gesto de la pareja. Pregunte antes de suponer. Una nueva responsabilidad puede intimidarlo, pero también devolverle ilusión profesional.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una rutina de ejercicio o descanso puede cambiarle el humor. No espere estar al límite para reaccionar. En dinero, no se deje seducir solo por promesas brillantes; la calma lo protegerá.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una actividad con la pareja o con un amigo puede revelar afinidades inesperadas. Disfrútela sin analizar demasiado. En el trabajo, no se ofenda si alguien le propone hacerlo de otra manera.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Alguien de la familia o una amistad puede acercarse con ganas de hacer las paces. No levante muros. En el trabajo, una decisión drástica necesita serenidad, no solo cansancio acumulado.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El día le pide seguridad sin dureza. Si alguien intenta desanimarlo, no entre en el juego. En el amor, hablar de lo que le molestó puede mejorar el ambiente.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un cambio importante puede aparecer como una propuesta que impone respeto. No la rechace solo por comodidad. Con la pareja, recuperar espacios propios puede dar más aire a la relación.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una persona cercana puede necesitar más comprensión que soluciones. Escúchela. En temas laborales, su ayuda discreta puede ser muy valorada. Cuide también señales del cuerpo que lleva tiempo ignorando.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La relación con alguien de autoridad puede suavizarse si usted aprovecha la ocasión con tacto. En asuntos personales, no se desespere por el amor; la tranquilidad le abrirá mejores puertas.