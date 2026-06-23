Calzada de Calatrava, el pueblo de Pedro Almodóvar, impulsa una red de municipios vinculados a los Óscar

Calzada de Calatrava (Ciudad Real) ha impulsado la creación de la Red de Municipios del Cine Español Vinculados a los Óscar, con el objetivo de promover proyectos culturales conjuntos ligados al patrimonio cinematográfico.

La iniciativa unirá inicialmente la localidad natal de Pedro Almodóvar, ganador de dos estatuillas, con Valdés (Asturias), de donde era originario el director artístico Gil Parrondo, poseedor también de dos. A la red se incorporará posteriormente Calanda (Teruel), el pueblo de Luis Buñuel, premiado con uno.

La firma del convenio marco de colaboración va a tener lugar en Calzada de Calatrava, donde una delegación institucional del Ayuntamiento de Valdés mantiene encuentros de trabajo este lunes y martes con responsables municipales y organizadores del Festival Internacional de Cine de la localidad ciudadrealeña, ha informado el consistorio en nota de prensa.

La alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García Ríos, ha destacado que la iniciativa nace desde el respeto a "la historia y desde la convicción de que la cultura constituye una poderosa herramienta de desarrollo y cohesión territorial" y ha subrayado que los municipios participantes comparten el legado de figuras que han dejado "una huella imborrable en la historia del séptimo arte" y cuya herencia debe preservarse y proyectarse hacia el futuro.

García Ríos ha afirmado que la red permitirá generar sinergias entre territorios, atraer visitantes y fortalecer el papel de los festivales de cine como espacios de encuentro cultural.

El convenio constituye "el punto de partida de una colaboración ambiciosa y duradera" que aspira a situar a estos municipios en el mapa cultural europeo a través del cine, ha apuntado.

La delegación asturiana que ha acudido a Calzada de Calatrava está encabezada por el alcalde de Valdés, Óscar Pérez Suárez, y durante su estancia van a participar en reuniones institucionales, visitas culturales y sesiones de trabajo.