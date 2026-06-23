Adrián de la Cruz, experto en supervivencia: "Una lata de sardinas va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala"

"Buenas gente, soy Adrián, de Supervivencia de Lobo Nómada", así comienza el vídeo del madrileño que, como parte de su serie de supervivencia, comparte consejos y trucos para "pasar la noche en el monte" en su canal 'Adrián de la Cruz' en YouTube. Con vídeos como "Supervivencia en la nieve" o "Hervir agua con una naranja", en esta ocasión, Adrián busca revelar un artículo esencial que llevar en tu mochila de senderismo, y que, pese a ser algo inusual, puede marcar la diferencia entre "una buena y una mala salida": una lata de sardinas.

Un hornillo con una lata de sardinas

El madrileño agujerea la lata para dejar salir el aceite que funcionará como combustible / Adrián de la Cruz en YouTube

"Hay mucha gente que lleva mil cosas en el equipo, pero yo solo esto", dice Adrián mientras muestra a la cámara una lata de sardinas. Con ella, este madrileño adicto a los retos extremos pretende fabricar un hornillo que le pueda servir para calentarse o cocinar. "Lo primero que voy a hacer es una antorcha en la lata", narra el creador de contenido mientras hace entre dos y tres agujeros a la superficie de la lata con una herramienta multiusos de la marca Leatherman.

"Después hay que meter la mecha, bueno, un trozo de papel que tenía en el bolsillo", explica Adrián, "si no tenéis papel, el monte está lleno de papeles y basura por todos lados porque la gente es así de guarrilla", aconsejaba. Montado el sistema, Adrián pone en marcha el último paso: "con un mechero, un ferrocerio, cualquier cosa... ¡Fuego!". Así, el Youtuber mostraba como había conseguido crear un hornillo que además, dado su contenido de aceite de oliva o de girasol podría durar hasta varios días sin apagarse.

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Hornillo elaborado a partir de una lata de sardinas por el YouTuber Adrián de la Cruz / Adrián de la Cruz en YouTube / Adrián de la Cruz en YouTube

"La puedes llevar por todas partes y te ilumina", afirmaba orgulloso, "por eso si se te acaba la pila del frontal o de la linterna, esto te puede salvar la vida, porque a oscuras en el monte sin luz, más vale que te quedes en el sitio quieto y no te muevas de ahí". La razón de esta precaución es que el monte, y en especial la Sierra de Madrid cuenta con varias caídas pronunciadas, rocas y vegetación que podrían dar lugar a un despeñamiento o "a romperte cualquier cosa". Así, el superviviente defiende su hornillo del que dice es mejor que una vela "pues no se apagará con un poquito de aire".