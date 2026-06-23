Supervivencia
Adrián de la Cruz, experto en supervivencia: "Una lata de sardinas va a marcar la diferencia entre que mi salida sea buena o mala"
El madrileño muestra cómo transformar una lata de sardinas en un hornillo de larga duración, ideal para emergencias en entornos naturales sin luz
Irene Pérez Toribio
"Buenas gente, soy Adrián, de Supervivencia de Lobo Nómada", así comienza el vídeo del madrileño que, como parte de su serie de supervivencia, comparte consejos y trucos para "pasar la noche en el monte" en su canal 'Adrián de la Cruz' en YouTube. Con vídeos como "Supervivencia en la nieve" o "Hervir agua con una naranja", en esta ocasión, Adrián busca revelar un artículo esencial que llevar en tu mochila de senderismo, y que, pese a ser algo inusual, puede marcar la diferencia entre "una buena y una mala salida": una lata de sardinas.
Un hornillo con una lata de sardinas
"Hay mucha gente que lleva mil cosas en el equipo, pero yo solo esto", dice Adrián mientras muestra a la cámara una lata de sardinas. Con ella, este madrileño adicto a los retos extremos pretende fabricar un hornillo que le pueda servir para calentarse o cocinar. "Lo primero que voy a hacer es una antorcha en la lata", narra el creador de contenido mientras hace entre dos y tres agujeros a la superficie de la lata con una herramienta multiusos de la marca Leatherman.
"Después hay que meter la mecha, bueno, un trozo de papel que tenía en el bolsillo", explica Adrián, "si no tenéis papel, el monte está lleno de papeles y basura por todos lados porque la gente es así de guarrilla", aconsejaba. Montado el sistema, Adrián pone en marcha el último paso: "con un mechero, un ferrocerio, cualquier cosa... ¡Fuego!". Así, el Youtuber mostraba como había conseguido crear un hornillo que además, dado su contenido de aceite de oliva o de girasol podría durar hasta varios días sin apagarse.
"La puedes llevar por todas partes y te ilumina", afirmaba orgulloso, "por eso si se te acaba la pila del frontal o de la linterna, esto te puede salvar la vida, porque a oscuras en el monte sin luz, más vale que te quedes en el sitio quieto y no te muevas de ahí". La razón de esta precaución es que el monte, y en especial la Sierra de Madrid cuenta con varias caídas pronunciadas, rocas y vegetación que podrían dar lugar a un despeñamiento o "a romperte cualquier cosa". Así, el superviviente defiende su hornillo del que dice es mejor que una vela "pues no se apagará con un poquito de aire".
- El Supremo condena de forma unánime con 24 años de cárcel a Ábalos, con 19 a Koldo y libra a Aldama de entrar en prisión
- El Gobierno vuelve a proponer que la factura de la luz incluya el gasto de tus vecinos
- Los mensajes de la cúpula de Plus Ultra desmienten a Zapatero, que negó ante el juez tener los contactos con la aerolínea
- Quién es Diego Fuoli, el portero del Sabadell que incitó los insultos a Pedro Sánchez: buena familia heladera de Zaragoza
- Gibraltar cuenta los días para que caiga la Verja: “Cuando la tiren, a mí me hacen reina”
- Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, día de San Juan, es festivo en tres comunidades de España
- Marc Vidal, experto en economía: 'Es imposible que se puedan sostener 181.000 millones de salarios públicos
- Calvo: “Las mujeres sostienen como mínimo el 50% de las monarquías europeas. Letizia ha aportado la lectura de una España de la que ella formaba parte”