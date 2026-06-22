El veterinario Carlos Gutiérrez lo aclara: el sexo del gato importa menos de lo que muchos piensan

Hay debates que dividen a las familias antes incluso de adoptar un gato. ¿Mejor macho o hembra? ¿Será más cariñoso? ¿Marcará la casa? ¿Se escapará? ¿Se subirá a las cortinas como si entrenara para los Juegos Olímpicos? La pregunta parece sencilla, pero la respuesta tiene más matices de los que muchos creen.

El veterinario Carlos Gutiérrez ha explicado en su canal de Youtube, Mascotas y Familias Felices, que sí existen algunas diferencias de comportamiento entre gatos macho y hembras, aunque no siempre son tan determinantes como se piensa. De hecho, buena parte de esas conductas están muy condicionadas por las hormonas, el celo y si el animal está o no castrado.

En otras palabras: no basta con mirar si es macho o hembra para saber si vas a convivir con un gato tranquilo, pegajoso, independiente, explorador o especialista en tirar cosas desde la mesa a las tres de la mañana.

¿Son diferentes los gatos macho y las hembras?

Según Gutiérrez, los gatos macho suelen ser más territoriales y tienen más tendencia al marcaje, especialmente cuando no están castrados.

Ese marcaje puede aparecer en forma de orina en distintos puntos de la casa, una conducta que suele desesperar bastante a los propietarios. No lo hacen "por fastidiar", aunque a veces lo parezca. Es una forma de comunicación felina: están dejando información sobre su presencia, su territorio y su estado hormonal.

También es más habitual que los machos intenten escapar si detectan hembras en celo cerca. Ahí entra en juego una combinación complicada: olfato, hormonas y unas ganas tremendas de salir a comprobar qué está pasando fuera.

Las gatas, en cambio, pueden comportarse de otra manera durante el celo. En muchos casos se muestran más demandantes, buscan contacto, maúllan más y reclaman atención con una intensidad que puede pillar por sorpresa a quien nunca ha convivido con una gata.

La castración cambia mucho el comportamiento

Uno de los puntos clave que recuerda el veterinario es que muchas de estas diferencias se reducen bastante cuando los animales están castrados.

La castración no convierte a un gato en otro completamente distinto, pero sí puede disminuir conductas ligadas a las hormonas, como el marcaje, las escapadas, la búsqueda de pareja o ciertos episodios de nerviosismo relacionados con el celo.

Por eso comparar un macho sin castrar con una hembra castrada, o al revés, puede llevar a conclusiones muy equivocadas.

La pregunta no debería ser solo "¿macho o hembra?", sino también: ¿está castrado?, ¿qué edad tiene?, ¿cómo se ha socializado?, ¿qué experiencias ha vivido?, ¿qué tipo de ambiente tendrá en casa?

Los machos pueden ser más tranquilos

Aquí llega una de las ideas que más llama la atención. Aunque muchas personas asocian a los machos con territorialidad, escapadas o marcaje, Gutiérrez señala que, fuera de los periodos reproductivos, suelen ser más tranquilos en el día a día.

Muchos gatos macho disfrutan de largas siestas, rutinas previsibles y momentos de calma. Dicho de forma menos técnica: pueden ser auténticos profesionales del sofá.

Las hembras, según explica el veterinario, tienden a ser algo más activas, inquietas y exploradoras. También pueden mostrarse más prudentes ante situaciones nuevas.

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Eso no significa que todas las gatas sean nerviosas ni que todos los machos sean peluches con bigotes. Cualquiera que haya tenido varios gatos sabe que cada uno viene con su propio manual de instrucciones, normalmente escrito en un idioma que solo entiende él.