Jesús Villegas, youtuber, al usar el móvil tras 15 días de desconexión: "Sentí ganas incluso de vomitar"

El youtuber Jesús Villegas decidió hacerse un regalo antes de cumplir 30 años: irse 15 días solo a una casa de Formentera, sin móvil, sin redes sociales, sin música ni vídeos. Lo hizo porque, reconoce, el teléfono móvil era una presencia exagerada en su vida, pues pasaba unas 9, 10 o 12 horas mirando el móvil cada día. "Una absoluta barbaridad", admite en el vídeo en el que documenta el experimento.

Antes de iniciar el experimento, el youtuber acudió a la clínica Ipsia, en Madrid, para someterse a un electroencefalograma cuantificado, una prueba que registró su actividad cerebral en tres situaciones: con los ojos abiertos, con los ojos cerrados y mientras hacía 'scroll' con el móvil.

Cerebro en estado de alerta

Según el análisis previo de Ipsia, el perfil inicial mostraba un cerebro con bajo voltaje, déficit de alfa, exceso de ondas rápidas y poca capacidad para frenar y relajarse por sí mismo. Esto es, en otras palabras, un cerebro adaptado al estímulo digital crónico, un sistema instalado en un estado de alerta mantenida. "Suprimió las ondas lentas e instaló un estado de activación rápida permanente. Es un equilibrio patológico estable mantenido conductualmente: mientras continúe el estímulo, el patrón se perpetúa", resume el informe.

Una prueba que concordaba con las preguntas que le hicieron responder. "Soy incapaz de meditar o poner la mente en blanco", explicó a los profesionales, reconociendo que a menudo perdía el hilo del pensamiento, que tenía sensación constante de ir en piloto automático y que le costaba relajarse.

"Me he llevado la mano al bolsillo como 50 veces"

El experimento arrancó el 1 de mayo. Viajó a Formentera con un teléfono antiguo, una cámara, cuadernos, libros, mapas de papel y la misión de encontrar a alguien que le dejara un ordenador para enviar los vídeos a su editor. El único móvil que llevaba se lo dejó en el taxi.

Los primeros días fueron los más duros. Villegas cuenta que se llevaba la mano al bolsillo de forma automática para buscar el móvil, que tuvo dolor de cabeza, ansiedad, baja energía y que incluso soñó con TikTok. "Me he llevado la mano al bolsillo como 50 veces para intentar escrolear automáticamente sin ni siquiera pensarlo", relata.

A medida que pasaron los días, Villegas empezó a leer más, a escribir, a hacer deporte y a relacionarse con desconocidos. Él mismo reconoce que una de las cosas que más le sorprendió fue cómo la ausencia del móvil le obligó a resolver problemas hablando con la gente.

En la isla conoció a personas que acabaron formando parte de la experiencia: turistas que le dejaron un ordenador, una joven a la que conoció en una playa y Vicente, un hombre de 95 años con el que mantuvo varias conversaciones. "He hecho muchas cosas y sobre todo me he reencontrado conmigo mismo", resume.

¿Qué cambió en su cerebro tras 15 días?

Al volver, Villegas repitió las pruebas cerebrales. Según el informe de Ipsia, el cambio más importante no fue que su cerebro quedara "nuevo", sino que se desplazó hacia un patrón más regulado. En la segunda evaluación seguía sin aparecer un pico de alfa rotundo con los ojos cerrados, algo que el centro interpreta como un rasgo que no se corrige en solo 15 días. Pero sí se observó una reorganización de la actividad lenta y una pérdida de protagonismo del exceso de theta.

El informe destaca también una recuperación de ondas lentas entre 1 y 6 Hz, relacionadas con la capacidad del cerebro para "bajar de revoluciones", y una reducción del exceso de high beta con los ojos abiertos. Esa bajada se asocia a menos hiperactivación, menos saturación, menos rumiación y menor tensión física.

"Ganas incluso de vomitar"

La parte más llamativa llegó al volver a hacer 'scroll'. Tras los 15 días sin móvil, el patrón se invirtió. Al coger de nuevo el teléfono y empezar a desplazarse por la pantalla, el 'scroll' disparó la high beta en zonas parietales y frontales. "Lo que antes apagaba el fuego, ahora lo enciende", resume el análisis. El propio Villegas lo sintió en el cuerpo: "Sentí como angustia, sentí ganas incluso de vomitar".

El caso, eso sí, tiene límites. Ipsia advierte que no puede atribuirse todo el cambio únicamente al móvil. Durante esas dos semanas también dejó de trabajar como influencer, redujo la presión de producir contenido, cambió rutinas, descanso, actividad física, exposición a métricas y contacto social masivo. Es un solo caso, sin grupo de control.

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Aun así, el experimento es toda "una observación clínica valiosa y motivadora", tal como resume la clínica.