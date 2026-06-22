El horóscopo de mañana, martes 23 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 23 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una idea práctica puede devolverle el optimismo en temas económicos. No la descarte por miedo. En el amor, necesita mostrarse más presente y no dejar que la tristeza hable por usted.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Podría darse cuenta de que algunas preocupaciones eran más grandes en la cabeza que en la realidad. Dé espacio al disfrute. En el trabajo, reconocer que no sabe algo puede abrirle una buena ayuda.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La mente le pide pausa. Si insiste demasiado, solo verá problemas. Un paseo o una conversación corta pueden aclararle un asunto de dinero. Evite promesas profesionales que luego cueste mantener.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una persona puede recordarle un error, pero no para juzgarlo. Tómelo como una pista. En el trabajo, muestre lo que sabe hacer sin exagerar; su experiencia puede pesar mucho.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

No confunda apoyo con posesión. Alguien querido quiere crecer y necesita tenerlo al lado, no encima. Un tema de crédito o inversión puede avanzar si revisa los números con calma.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La prudencia será una buena aliada. Una propuesta atractiva puede no ser tan clara como parece. En el amor, elija personas que le den paz, no aquellas que solo le despiertan nervios.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La familia política o el entorno de la pareja puede ponerlo a prueba. Marque límites sin perder las formas. En el trabajo, una corrección bien entendida puede hacerle ganar tiempo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El deseo de cambiar puede crecer. No hace falta romperlo todo en un solo día. En temas económicos, pensar en grande es positivo, pero conviene medir riesgos y no actuar por orgullo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una conversación pendiente puede salir mejor si usted evita ironías. En el trabajo, céntrese en demostrar solidez con hechos. La noche será más agradable si se permite un rato de descanso real.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

La pareja puede pedir más frescura y menos rutina. Escuche sin sentirse atacado. En el ámbito económico, alguien puede querer resultados rápidos; responda con datos y no con tensión.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

No quiera resolverlo todo solo. Ante un problema nuevo, consultar a alguien preparado puede ahorrarle dolores de cabeza. En el amor, no convierta el desánimo en crítica constante.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un error del pasado puede tener solución si usted deja de culparse. Actúe con sentido práctico. En el amor, relajarse y no buscar garantías inmediatas le hará más atractivo.