La exposición 'Regeneraciones' impulsa en Barcelona la reutilización en ciudades españolas y chinas

Tras su presentación en La Casa de la Arquitectura (ES_ARQ) de Madrid, la exposición inicia en Barcelona una nueva etapa de su recorrido internacional. Comisariada por Manuel Blanco y Li Xiangning con la colaboración de Héctor Navarro y Gao Changjun, reúne una cuidada selección de proyectos desarrollados en España y China que muestran cómo arquitectos y arquitectas de ambos países impulsan nuevas formas de intervenir sobre edificios, barrios y paisajes desde una misma convicción: el futuro de las ciudades pasa cada vez más por reutilizar, rehabilitar y regenerar.

La exposición aborda la regeneración urbana como una estrategia capaz de combinar sostenibilidad, innovación y preservación del patrimonio construido, al tiempo que pone en valor la importancia de revitalizar comunidades, recuperar oportunidades y fortalecer el vínculo entre las personas y los lugares que habitan. Asimismo, ofrece una mirada sobre algunas de las experiencias más relevantes de regeneración arquitectónica y urbana desarrolladas en España y China, que evidencia cómo la arquitectura puede actuar como un lenguaje común capaz de generar diálogo, cooperación y conocimiento compartido entre culturas diferentes.

Más propuestas

El próximo 25 de junio a las 19:00h, Casa Cupra Raval acogerá una nueva edición de los Afterwork El Periódico, protagonizada por Sandra Bestraten, recientemente elegida decana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) para el periodo 2026-2030. Apenas una semana después de asumir el cargo, Bestraten conversará con Gemma Martínez, directora de El Periódico, sobre los desafíos que afronta el sector, el papel de la arquitectura en la transformación de las ciudades y las prioridades de su mandato.

La programación continuará el 16 de julio a las 19:00h con la Casa Cupra Talk Carlos Ferrater y OAB: arquitectura abierta. Durante este encuentro, Carlos Ferrater, arquitecto responsable de la última regeneración del edificio de Casa Cupra Raval, repasará una trayectoria profesional de más de cinco décadas en la que ha dado forma a algunos de los edificios e intervenciones urbanas más emblemáticos de Barcelona, España e internacionales. La sesión incluirá además la proyección del documental OAB 2005 - 2025 y una mesa redonda posterior en la que diversos integrantes del estudio conversarán con el arquitecto, que permitirá profundizar en su obra y en su visión de la arquitectura contemporánea.

Asimismo, el 30 de junio, en el marco del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026, Casa Cupra Raval será escenario de un encuentro asociado a la exposición que reunirá a destacados representantes nacionales e internacionales de la arquitectura y el urbanismo para debatir sobre regeneración urbana, sostenibilidad y nuevas formas de intervención sobre la ciudad existente.

Además, durante todo el mes de junio y julio, los visitantes tendrán la oportunidad de participar en visitas guiadas exclusivas a la exposición junto a Manuel Blanco, comisario de la muestra, quien ofrecerá una lectura en profundidad de los proyectos expuestos y de los procesos de regeneración arquitectónica y urbana. Regeneraciones: China y España en el espejo podrá visitarse de forma gratuita durante el horario de apertura de Casa Cupra Raval hasta el 31 de julio.