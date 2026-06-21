El horóscopo de mañana, lunes 22 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 22 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La semana empieza con el ánimo algo sensible. No mezcle preocupaciones familiares con decisiones de pareja. En el trabajo, una puerta puede no abrirse todavía, pero le indicará qué necesita aprender.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Empiece el día con más calma de la habitual. Si nota irritación, no la descargue con quien tiene cerca. En temas profesionales, escuchar a una persona con experiencia le dará seguridad.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Tomar distancia de un problema económico puede ayudarle a ver la salida. No decida bajo presión. En el trabajo, actúe de manera limpia y transparente, aunque alguien le pida rapidez.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Su sensibilidad estará más viva. Aprovéchela para escucharse, no para quedarse atrapado en la nostalgia. Una oportunidad laboral o práctica puede aparecer si se muestra preparado y con ganas.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La pareja puede necesitar apoyo ante un cambio. No se lo tome como una amenaza. En el ámbito profesional, una propuesta exigente puede despertarle miedo, pero también ganas de salir de la rutina.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El cuerpo le pide una rutina más sana. Empiece por algo pequeño y posible. En el amor, no vuelva a dinámicas que ya sabe que lo desordenan por dentro.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una crítica puede molestarle, pero puede traer información útil. No responda solo desde el orgullo. Con la pareja, una actividad compartida le permitirá conocer mejor lo que el otro desea.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Alguna decisión profesional puede pedir valentía. Escuche el instinto, pero no actúe solo por orgullo. En el ámbito familiar, una reconciliación pequeña puede darle más paz de la que esperaba.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La comunicación será clave para no repetir malentendidos. En el trabajo, no entre en guerras de poder. Manténgase firme, educado y centrado en aquello que sabe hacer bien.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una conversación de pareja puede tocar temas incómodos, pero será necesaria. No defienda la rutina como si fuera una seguridad absoluta. En dinero, explique los plazos con calma y sin ponerse rígido.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El estado de ánimo puede hacerle ver todo más oscuro. No saque conclusiones definitivas. En el trabajo, ayudar a alguien discretamente puede mejorar una relación que hasta ahora era fría.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un amigo puede hacerle ver que no hace falta buscar afecto con tanta prisa. Deje que las cosas respiren. En el trabajo, puede aparecer una ocasión de mejorar el trato con un superior.