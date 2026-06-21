Actividad física
No basta con hacer pesas: el ejercicio perfecto para ganar músculo en los brazos a partir de los 40
Cada vez más especialistas recomiendan este sistema para combatir la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento y mejorar el rendimiento físico
Claudio Torres
Ganar masa muscular suele asociarse al levantamiento de pesos elevados, pero una técnica cada vez más utilizada en ámbitos deportivos y de rehabilitación plantea una alternativa diferente. Se trata del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, conocido como BFR por sus siglas en inglés, un método que permite estimular el crecimiento muscular utilizando cargas mucho más ligeras de lo habitual.
La técnica consiste en colocar un manguito o banda especial en la parte superior de los brazos o las piernas para limitar parcialmente el retorno venoso durante el ejercicio. De esta forma, la sangre continúa llegando al músculo, pero sale con mayor dificultad, generando una respuesta fisiológica similar a la que se produce durante entrenamientos de alta intensidad.
Según los especialistas, este entorno favorece la acumulación de metabolitos y aumenta la fatiga muscular, provocando que el organismo active mecanismos relacionados con el desarrollo de fuerza y masa muscular. Como consecuencia, es posible obtener adaptaciones comparables a las del entrenamiento tradicional sin necesidad de recurrir a grandes pesos.
Una herramienta útil para la rehabilitación
El método fue desarrollado en la década de 1970 por el investigador japonés Yoshiaki Sato y, desde entonces, ha despertado el interés de numerosos científicos y profesionales de la salud. Diversos estudios han señalado que puede resultar especialmente útil en personas que no pueden entrenar con cargas elevadas debido a lesiones, limitaciones articulares o procesos de recuperación tras una intervención quirúrgica.
Uno de los ámbitos donde más se está utilizando es la rehabilitación. Pacientes que han pasado por operaciones de rodilla, lesiones de tendón o largos periodos de inmovilización pueden trabajar la musculatura afectada sin someter las articulaciones a un estrés excesivo. Asimismo, algunos deportistas recurren a esta estrategia para mantener la masa muscular durante etapas en las que no pueden entrenar con normalidad.
Los expertos también destacan su potencial en adultos mayores. Al requerir esfuerzos mecánicos reducidos, el BFR puede ayudar a combatir la pérdida de masa muscular asociada al envejecimiento sin aumentar significativamente el riesgo de molestias articulares.
Además del desarrollo muscular, algunas investigaciones apuntan a posibles beneficios sobre la resistencia física y la función cardiovascular gracias a las adaptaciones metabólicas que genera este tipo de entrenamiento.
Aun así, los especialistas advierten de que debe realizarse bajo supervisión adecuada. Una presión incorrecta o un uso inadecuado de los dispositivos podría generar riesgos innecesarios. Por ello, recomiendan recurrir a profesionales cualificados para garantizar tanto la eficacia como la seguridad del método.
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