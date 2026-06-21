Alba Pérez, veterinaria, alerta sobre los petardos de San Juan y los perros: "No puedes empezar a tomar medidas cuando empiezan a sonar"

Los primeros petardos ya empiezan a escucharse en muchas ciudades. Y con ellos llega una escena que se repite cada año en miles de hogares: perros temblando, escondidos bajo una mesa, intentando refugiarse del ruido.

En muchos casos, los dueños reaccionan cuando el problema ya está encima. Cierran ventanas, intentan tranquilizar a su mascota o buscan soluciones de urgencia cuando los petardos ya están estallando en la calle. Según la veterinaria Alba Pérez, ese es precisamente uno de los errores más habituales.

“No puedes empezar a tomar medidas cuando empiezan a sonar los petardos”, advierte en un vídeo compartido en redes sociales coincidiendo con la llegada de las celebraciones de San Juan.

El error que muchos dueños cometen cada año con los petardos

Para la veterinaria, la preparación debe comenzar antes de que lleguen los días más intensos. Muchos perros tienen una sensibilidad auditiva muy superior a la de las personas y pueden experimentar auténtico pánico cuando escuchan explosiones inesperadas.

Por eso insiste en que no conviene esperar al último momento para actuar.

Las medidas preventivas pueden marcar una gran diferencia en aquellos animales que ya han mostrado miedo en años anteriores o que reaccionan mal a los ruidos fuertes.

Nunca lo sueltes cuando haya petardos

Otro de los consejos más contundentes de Alba Pérez tiene que ver con los paseos. “No los sueltes mientras haya petardos”, señala. El motivo es sencillo. Un sobresalto puede provocar que el perro salga corriendo desorientado.

Cuando el miedo aparece de forma repentina, algunos animales pierden la capacidad de reaccionar con normalidad, intentan huir y pueden alejarse varios kilómetros de su hogar.

Cada año, protectoras y clínicas veterinarias reciben avisos de perros perdidos tras asustarse por fuegos artificiales o petardos.

Por eso los expertos recomiendan extremar las precauciones durante estas fechas y evitar situaciones que puedan aumentar el riesgo de fuga.

Ignorar el miedo tampoco es una buena idea

Existe otra creencia muy extendida. Algunas personas piensan que lo mejor es ignorar completamente al perro cuando está asustado. La veterinaria considera que tampoco es la solución. Si el animal empieza a temblar, llorar, esconderse o buscar refugio, recomienda estar presente y acompañarlo.

Eso sí, sin reaccionar de forma exagerada. “Tu mascota percibirá que realmente hay algo de lo que preocuparse y se asustará todavía más”, explica.

La clave está en transmitir tranquilidad y normalidad.

El refugio que puede ayudar a tu perro

Uno de los consejos más prácticos consiste en preparar una zona segura dentro de casa. Algunos perros buscan refugio de forma instintiva debajo de una mesa, detrás de un sofá o en espacios pequeños donde se sienten más protegidos. Alba Pérez recomienda facilitarles ese lugar. Puede ser una cama tipo cueva, una zona acolchada con cojines o cualquier rincón donde el animal se sienta seguro.

Incluso menciona un comportamiento que muchos propietarios reconocen inmediatamente. “A algunos animales les gusta mucho meterse en la ducha”, explica. Si el perro busca ese refugio por iniciativa propia, aconseja no obligarlo a salir.

Ventanas cerradas y menos ruido

La veterinaria también recomienda reducir al máximo el impacto del ruido exterior.

Bajar las persianas, cerrar ventanas y utilizar música ambiental puede ayudar a amortiguar parte de los sonidos procedentes de la calle.

El objetivo no es eliminar completamente los petardos, algo imposible en muchas zonas durante San Juan, como las Hogueras de Alicante, sino reducir la intensidad con la que llegan al animal.

Cuidado con balcones y ventanas

Otro punto especialmente importante tiene que ver con la seguridad física. Durante episodios de miedo intenso, algunos perros pueden intentar escapar.

Por eso Alba Pérez recomienda evitar que tengan acceso a balcones, terrazas o ventanas desde las que puedan precipitarse o intentar huir.

El pánico puede hacer que un animal actúe de forma impulsiva y tome decisiones que normalmente nunca tomaría.

Cuando el miedo es muy intenso

La veterinaria también recuerda que algunos perros necesitan ayuda adicional. En animales con fobias severas a los petardos, el acompañamiento veterinario puede ser fundamental para encontrar estrategias adaptadas a cada caso.

Por eso insiste en una idea clara antes de la llegada de las noches más intensas de San Juan: “No esperes que esto lo superen solos”.

Cada perro reacciona de forma diferente a los ruidos fuertes. Algunos apenas muestran preocupación. Otros pueden vivir estas fechas con un nivel de estrés muy elevado.

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Y precisamente por eso, actuar con antelación suele ser la mejor herramienta para ayudarles a pasar estos días de la forma más tranquila posible.