La veterinaria María Vetican revela el relajante natural que más recomienda para las mascotas durante Sant Joan

La verbena de Sant Joan es una de las noches más complicadas del año para muchas mascotas. El ruido de los petardos puede desencadenar episodios de miedo, ansiedad e incluso pánico en perros y gatos, por lo que cada vez más propietarios buscan alternativas para ayudarles a sobrellevar esta situación.

Sobre este tema ha hablado María Vetican, veterinaria y creadora de contenido que acumula más de 290.000 seguidores en Instagram. En uno de sus últimos vídeos, la especialista explica cuáles son los relajantes naturales y suplementos que pueden utilizarse como complemento para reducir el estrés de los animales durante estas fechas.

La especialista recuerda que existen diferentes opciones, como las feromonas -por ejemplo, Adaptil-, infusiones o extractos naturales de valeriana, manzanilla y pasiflora, así como suplementos específicos como Pacifeel, Calmatonine o Zylkene. También menciona las flores de Bach, una alternativa de la que asegura recibir buenas opiniones por parte de muchos propietarios.

El aceite de CBD, su opción favorita

Si bien señala que todas estas alternativas pueden combinarse entre sí para conseguir un mejor resultado, Vetican destaca una por encima del resto: "Si solo fuese a probar uno, aunque todo es compatible entre sí mismo y es mejor hacer una combinación, es el aceite de CBD", explica.

La veterinaria aclara que este producto "no es psicoactivo ni adictivo" y lo considera una opción segura para ayudar a controlar el estrés de algunos animales. Además, recomienda no esperar al último momento para administrarlo: "Deberías empezar ya con lo que elijas, o mínimo una semana antes, y subir la dosis los días malos", aconseja, siempre siguiendo las indicaciones del veterinario.

Además de los relajantes naturales, los expertos recuerdan la importancia de preparar la casa antes de que comiencen los petardos, habilitando un refugio tranquilo para la mascota, cerrando puertas y ventanas y amortiguando el ruido exterior con música o la televisión.

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Para terminar, María Vetican anima a otros propietarios a compartir qué estrategias les han funcionado con sus perros para ayudar a más familias que afrontan cada año el miedo de sus mascotas a la pirotecnia.