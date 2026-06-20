Miquel Carós, jubilado: "Había estado siempre rodeado de gente y ahora vivo todo el año en la cala s’Alguer"

Miquel Carós (Palamós, 1948) ve pasar el mundo desde su barraca de la cala s’Alguer, donde vive durante todo el año. A veces el mundo tiene forma de excursionista sediento con mochila, de turista que busca capturar la instantánea paradisíaca de lo que quería ser un secreto escondido de la Costa Brava, de modelo que quiere hacerse con el mejor 'book' de fotos o de equipo de rodaje capaz de transformar este rincón tan nuestro en una postal griega o en un anuncio de cerveza. Él, desde su silla blanca, lo contempla todo con el detenimiento de quien ya no tiene prisa mientras confecciona barcos de madera entre conversación y conversación, hace lámparas con troncos que "encuentro por aquí" y escribe sus memorias ("son recuerdos, más que memorias"). "Cuesta creer la cantidad de gente que se detiene a charlar un rato", asegura.

Tiene 78 años y ya hace 12 que se instaló a vivir en una de las 32 barracas (diría de pescadores, pero "aquí no ha habido nunca ninguno que se dedicara plenamente, solo aficionados a la pesca") de la cala, donde pasaba los fines de semana y los veranos de infancia. Porque de la misma manera que llega el ‘¿y qué quieres ser cuando seas mayor?’, llega el ‘¿y qué harás cuando te hayas jubilado?’. Él, después de dejar la mercería Cal Boter de Palamós en manos de sus hijos ("quise continuar con el negocio de mis padres porque me gustaba el trato con las personas"), la respuesta a la temida pregunta le cogió por sorpresa: "Había estado siempre rodeado de gente, en la mercería, en los carnavales, en el teatro, en las partidas de butifarra, pero de golpe vine aquí solo y me encontré que estaba 'de coña'", asegura. Su mujer, sin embargo, continúa viviendo en Palamós. "Tengo la suerte de que lo entendió", confiesa. Siguen felizmente casados ("la gente se piensa que nos hemos separado y no"), pero cada uno vive "a su aire" en su casa. "Al principio ella probó a instalarse conmigo en s’Alguer, pero se aburría", recuerda. Así que se ven los domingos para compartir un arroz en familia.

La cala, durante el año, tiene tres habitantes: él, su hijo ("que vino hace dos años a cambiar un grifo y se acabó quedando a vivir conmigo en la barraca") y un vecino. "Si tuviera que escoger entre el invierno y el verano no sabría qué elegir porque en invierno, vivir aquí es fantástico", asegura. Tiene calefacción, enciende el hogar de fuego "cada día", acceso a internet y televisión. Pero sobre todo, tiene una vida hecha a medida. "¿Que si me da miedo vivir aquí en invierno? Eso no existe", asegura (la familia, sin embargo, lo "obligó" a comprar un teléfono móvil "por si me pasaba algo"). Aunque su hijo vive con él ("al principio la familia hizo una porra para saber cuánto tiempo aguantaríamos juntos"), confiesa que el secreto para una buena convivencia es "hacer vida por separado": "Cada uno se encarga de hacer su compra (tiene que recorrer un pequeño tramo del camino de ronda con las bolsas del supermercado hasta llegar a la cala) y de prepararse su comida, en dos años no hemos comido ni cenado nunca juntos", asegura, y defiende que "esta es la manera de no discutir y de ser siempre amigos". Aunque vive a orillas del mar, la cocina no es su fuerte: "Si me imaginas haciendo un suquet de pescado o calamares con cigalas te llevarás un disgusto, de hecho, creo que no he hecho nunca ni una tortilla", confiesa. Pero se defiende con el microondas. "Como platos precocinados", reconoce, sacudiéndose cualquier vergüenza que tuviera que perseguirle. Tampoco sale a pescar ni se baña en el mar: "Me gustaba nadar, pero el año pasado resbalé y caí en las rocas y, desde entonces, no me he vuelto a meter porque si me rompo algo se me habrá acabado la vida aquí", asegura.

Desde aquí, ha visto cómo la sociedad y el mundo han cambiado. Al principio, en la barraca no había luz y, aunque conserva la liturgia de la ducha ("cojo un cubo de agua del pozo, lo dejo todo el día al sol y al atardecer me ducho fuera"), cada día es testigo de cómo los móviles borran las tertulias entre amigos y de cómo el mar "ha quedado pelado": "Antes, cuando veníamos los domingos a comer a la barraca, solo traíamos el arroz y el sofrito, y los mejillones, el pulpo y las cuatro gambas los cogíamos del mar, pero ahora ya no hay nada, nos lo hemos cargado todo", lamenta.

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Aunque reconoce que "debo de ser un poco 'rarito' porque no a todo el mundo le gustaría vivir aquí todo el año", es "feliz" con la vida que ha escogido. Disfruta de la soledad, pero también hablando con los visitantes que cada día atraviesan la cala porque, por contradictorio que parezca, reivindica el valor de vivir en comunidad. "Siempre dudo si tienen que saludar primero ellos, que pasan por allí, o yo, que formo parte de la cala", cavila. Con todo, tiene claro que "si me sacaran de aquí, sinceramente no sé qué haría". Mientras tanto, continúa haciendo barcos, como si cada pieza fuera una manera de quedarse para siempre en una cala donde el tiempo pasa poco a poco y donde él hace de guardián. Del paisaje y del resto de barracas pero, sobre todo, del tiempo.