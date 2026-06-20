El horóscopo de mañana, domingo 21 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 21 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El día le pide cuidar el ánimo y no cargarse con preocupaciones ajenas. Una visita o una llamada familiar puede tocarle la fibra. Manténgase cercano, pero reserve también un rato solo para usted.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La familia puede activar alguna tensión, pero también le dará la oportunidad de decir lo que siente. No suba el tono. Una explicación corta y clara puede funcionar mucho mejor que una discusión larga.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un poco de silencio le servirá más que muchas opiniones. Evite dar vueltas al mismo tema. Si comparte un rato con alguien de confianza, terminará el día más ligero.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Cerrar una etapa no significa olvidarlo todo. Significa dejar de hacerse daño. Un encuentro tranquilo o una conversación sincera puede ayudarle a poner orden en el corazón.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La pareja o la familia pueden notar si usted está realmente presente. No busque excusas. Un gesto tierno, un plan casero o una disculpa sencilla pueden recuperar una complicidad que parecía apagada.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La casa puede ser su refugio. Cocine, ordene o descanse sin prisa. No compare su vida con la de los demás; hoy le conviene valorar las cosas pequeñas que sí funcionan.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un plan cultural, una salida breve o una conversación agradable pueden renovarle el humor. No deje que una opinión familiar le estropee el día. Poner límites también puede hacerse con elegancia.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Su intuición estará fina, pero no la confunda con sospechas. Ame sin presionar. Una reconciliación con alguien cercano puede empezar con un mensaje sencillo y sin reproches.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Necesita espacio para pensar y recuperar energía. No se fuerce a hacer vida social si el cuerpo le pide pausa. Una conversación con la pareja puede ser tierna si usted habla sin defenderse.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

El domingo puede traerle una sensación de calma después de días intensos. Deje que alguien lo ayude o lo mime un poco. No todo se resuelve con esfuerzo; también cuenta el afecto.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Puede sentir algo de melancolía sin saber muy bien por qué. No la pelee, pero tampoco se instale en ella. Una actividad creativa o un café con alguien cercano le irá bien.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Escuche el cuerpo y no haga más de lo que puede. Una tarde reposada, sin exigencias, le ayudará a recuperarse. En el amor, confíe un poco más y deje de buscar señales escondidas.