Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Isak AndicZapateroTeletrabajoAndy BurnhamAchraf HakimiPasapalabraCamisetas fútbolIncendiosTiempo Sant JoanMetro Sant JoanIker CasillasLaura EscanesMaxi Iglesias
instagramlinkedin

Turismo acuático

Oasis de aguas cristalinas: una de las piscinas naturales más grandes de España ya está abierta

Este paraje natural ofrece rutas de senderismo y barranquismo, así como distintos tipos de ocio y servicios

Guía de las mejores piscinas de Barcelona para el verano de 2026: baratas o exclusivas, con vistas al bosque o al mar

Piscinas naturales de Navaconcejo (Cáceres, Extremadura).

Piscinas naturales de Navaconcejo (Cáceres, Extremadura). / Toni Gudiel / EXT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Goundo Sakho

Goundo Sakho

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Si lo que tienes son ganas de zambullirte en una buena piscina este verano, estate atento, porque este mes de junio un enorme oasis de agua cristalina abrirá sus puertas: la Garganta de Alardos, un paraje natural situado en el municipio de Madrigal de la Vera, en la provincia de Cáceres (Extremadura), que alberga una de las piscinas naturales más grandes de España.

La Garganta de Alardos nace en la Sierra de Gredos y, según la guía Repsol, recorre unos 20 Kilómetros hasta desembocar en el río Tiétar -perteneciente a la cuenca hidrográfica del Tajo-, separando Madrigal y Villanueva de la Vera (Cáceres).

Más de 6 kilómetros llenos de pozas

Su esencia más salvaje y espectacular se condensa en los 6,5 kilómetros que van desde el Puente de Alardos hasta su unión con la Garganta de Tejea (Ávila).

A lo largo de este tramo se condensan varias pozas como el Charco Negro (la más grande), el Cardenillo o La Paloma.

Las áreas del complejo

Las zonas de baño combinan aguas cristalinas con pozas profundas y tramos de poca corriente como el Puente de Alardos (también llamado Puente Viejo o Romano). Esta es una obra que forma parte de la calzada histórica romana que unía Plasencia con Ávila. Destaca por su gran altura y su arco que, a pesar de haber sufrido varias remodelaciones, sigue haciendo del lugar un entorno muy agradable y fotogénico.

En 2021, la Confederación Hidrográfica del Tajo coordinó con el consistorio del municipio una remodelación profunda del complejo para garantizar la seguridad de los visitantes: se han habilitado rutas de acceso libre para niños y personas con movilidad reducida y también se ha cubierto el suelo de arena fina procedente del río para evitar resbalones con las piedras. Por otro lado, el recinto cuenta con una amplia zona de césped natural envuelta de robles, perfecta para resguardarse del sol.

Las áreas se complementan con los servicios de un equipo profesional de socorrismo, un restaurante con terraza que ofrece platos locales a buen precio y distintos tipos de actividades y alojamientos para quienes quieran alargar su estancia. Además, según cuenta la web de la comarca de La Vera, "la totalidad de los chiringuitos que están en el margen del río admiten comidas, incluso en más de uno [hay] barbacoas a disposición de los clientes".

A algo más de 7 horas de Barcelona

La piscina natural de Madrigal se encuentra justo a la salida del pueblo en dirección al municipio de Candeleda (Ávila) por la carretera EX-203, a unos 5 minutos en coche y 20 andando del centro urbano. Está aproximadamente a 7 horas y 30 minutos de Barcelona, pasando por la AP-2 hasta Zaragoza y luego la A-2 hasta Madrid. Y desde la capital española, se encuentra a cerca de 2 horas y 30 minutos en coche, pasando por la A-5, la CM-410 y la EX-A1, que enlaza Plasencia con el desvío de Madrigal.

El viaje puede ser largo, pero las vistas compensan: a pocos metros de la piscina principal, nace un sendero señalizado que conduce al Chorro de la Ventera, una espectacular cascada conocida por albergar una de las caídas de agua más altas de la región. Consta de varios rápeles verticales, siendo el principal el salto de 60 metros que, a veces, se divide en dos tramos. Es un entorno ideal para aquellos amantes del barranquismo profesional.

Horarios y alojamientos

El complejo ya está abierto al público, coincidiendo con el inicio del periodo de vacaciones escolares. Las autoridades locales recomiendan llegar antes de las 10 de la mañana durante los fines de semana para evitar colapsos en la carretera.

Las expectativas están siendo tan altas este año que las casas rurales extremeñas han registrado en Semana Santa altos niveles de ocupación. Parece ser que el turismo de agua dulce se está convirtiendo en el nuevo refugio para la zona central de la península Ibérica.

Noticias relacionadas y más

Y es que cada vez hay más gente que huye de las piscinas municipales sobresaturadas, sobre todo, durante las oleadas de calor. En este sentido, Madrigal de La Vera demuestra que tiene suficientes armas para competir con estas y las playas tradicionales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
  2. Arnau, 24 años: “Me siento el hombre más rico de la Tierra pudiendo vivir así. Gastas menos y comes por una calidad superior de lo que compras”
  3. El Hospital del Mar identifica una nueva estrategia contra el cáncer de páncreas que ataca las células tumorales y activa el sistema inmunitario
  4. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para ver su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  5. Miles de jubilados pueden reclamar hasta 1.800 euros a la Seguridad Social por el complemento de maternidad
  6. Los Mossos detienen a un hombre armado con un gran cuchillo en la calle de Muntaner de Barcelona
  7. Junqueras pide a Rufián y al resto de diputados 'máxima coordinación' tras los episodios de tensión interna
  8. Albiol anuncia controles en el transporte público y las playas para Sant Joan: 'Quien venga a Badalona no podrá traer alcohol ni drogas

Oasis de aguas cristalinas: una de las piscinas naturales más grandes de España ya está abierta

Oasis de aguas cristalinas: una de las piscinas naturales más grandes de España ya está abierta

La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal

La empresa catalana tras el espectáculo de la Sagrada Família en la visita del Papa se encamina a un récord europeo de drones en un 'show' de Portugal

Catalunya termina un curso marcado por 25 huelgas educativas y un "acuerdo" que no apacigua el conflicto

Catalunya termina un curso marcado por 25 huelgas educativas y un "acuerdo" que no apacigua el conflicto

Juan y Medio (63 años) lo tiene claro sobre los impuestos que paga en España: "Trabajo más de medio año para el país"

Juan y Medio (63 años) lo tiene claro sobre los impuestos que paga en España: "Trabajo más de medio año para el país"

Un conductor de autobús con varios menores, denunciado por circular en dirección contraria por la AP-7 y drogado en Amposta

Un conductor de autobús con varios menores, denunciado por circular en dirección contraria por la AP-7 y drogado en Amposta

El Ecomotion by Ayvens Research Lab 2026 demuestra que una conducción sostenible es posible

El Ecomotion by Ayvens Research Lab 2026 demuestra que una conducción sostenible es posible

Invitados ‘¡De viernes!’ hoy: la ganadora de ‘Supervivientes’, una excolaboradora de ‘Sálvame’ y el matrimonio más mediático del momento

Invitados ‘¡De viernes!’ hoy: la ganadora de ‘Supervivientes’, una excolaboradora de ‘Sálvame’ y el matrimonio más mediático del momento

Los Mossos descartan que Andic cayera por una distracción: ni caminaba ni usaba el móvil