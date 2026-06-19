Oasis de aguas cristalinas: una de las piscinas naturales más grandes de España ya está abierta

Si lo que tienes son ganas de zambullirte en una buena piscina este verano, estate atento, porque este mes de junio un enorme oasis de agua cristalina abrirá sus puertas: la Garganta de Alardos, un paraje natural situado en el municipio de Madrigal de la Vera, en la provincia de Cáceres (Extremadura), que alberga una de las piscinas naturales más grandes de España.

La Garganta de Alardos nace en la Sierra de Gredos y, según la guía Repsol, recorre unos 20 Kilómetros hasta desembocar en el río Tiétar -perteneciente a la cuenca hidrográfica del Tajo-, separando Madrigal y Villanueva de la Vera (Cáceres).

Más de 6 kilómetros llenos de pozas

Su esencia más salvaje y espectacular se condensa en los 6,5 kilómetros que van desde el Puente de Alardos hasta su unión con la Garganta de Tejea (Ávila).

A lo largo de este tramo se condensan varias pozas como el Charco Negro (la más grande), el Cardenillo o La Paloma.

Las áreas del complejo

Las zonas de baño combinan aguas cristalinas con pozas profundas y tramos de poca corriente como el Puente de Alardos (también llamado Puente Viejo o Romano). Esta es una obra que forma parte de la calzada histórica romana que unía Plasencia con Ávila. Destaca por su gran altura y su arco que, a pesar de haber sufrido varias remodelaciones, sigue haciendo del lugar un entorno muy agradable y fotogénico.

En 2021, la Confederación Hidrográfica del Tajo coordinó con el consistorio del municipio una remodelación profunda del complejo para garantizar la seguridad de los visitantes: se han habilitado rutas de acceso libre para niños y personas con movilidad reducida y también se ha cubierto el suelo de arena fina procedente del río para evitar resbalones con las piedras. Por otro lado, el recinto cuenta con una amplia zona de césped natural envuelta de robles, perfecta para resguardarse del sol.

Las áreas se complementan con los servicios de un equipo profesional de socorrismo, un restaurante con terraza que ofrece platos locales a buen precio y distintos tipos de actividades y alojamientos para quienes quieran alargar su estancia. Además, según cuenta la web de la comarca de La Vera, "la totalidad de los chiringuitos que están en el margen del río admiten comidas, incluso en más de uno [hay] barbacoas a disposición de los clientes".

A algo más de 7 horas de Barcelona

La piscina natural de Madrigal se encuentra justo a la salida del pueblo en dirección al municipio de Candeleda (Ávila) por la carretera EX-203, a unos 5 minutos en coche y 20 andando del centro urbano. Está aproximadamente a 7 horas y 30 minutos de Barcelona, pasando por la AP-2 hasta Zaragoza y luego la A-2 hasta Madrid. Y desde la capital española, se encuentra a cerca de 2 horas y 30 minutos en coche, pasando por la A-5, la CM-410 y la EX-A1, que enlaza Plasencia con el desvío de Madrigal.

El viaje puede ser largo, pero las vistas compensan: a pocos metros de la piscina principal, nace un sendero señalizado que conduce al Chorro de la Ventera, una espectacular cascada conocida por albergar una de las caídas de agua más altas de la región. Consta de varios rápeles verticales, siendo el principal el salto de 60 metros que, a veces, se divide en dos tramos. Es un entorno ideal para aquellos amantes del barranquismo profesional.

Horarios y alojamientos

El complejo ya está abierto al público, coincidiendo con el inicio del periodo de vacaciones escolares. Las autoridades locales recomiendan llegar antes de las 10 de la mañana durante los fines de semana para evitar colapsos en la carretera.

Las expectativas están siendo tan altas este año que las casas rurales extremeñas han registrado en Semana Santa altos niveles de ocupación. Parece ser que el turismo de agua dulce se está convirtiendo en el nuevo refugio para la zona central de la península Ibérica.

Y es que cada vez hay más gente que huye de las piscinas municipales sobresaturadas, sobre todo, durante las oleadas de calor. En este sentido, Madrigal de La Vera demuestra que tiene suficientes armas para competir con estas y las playas tradicionales.