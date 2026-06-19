José Abellán, cardiólogo, desmonta el mito del magnesio: "¿Baja el colesterol? No, ni el total, ni el LDL, ni los triglicéridos"

En los últimos meses, los suplementos de magnesio se han convertido en uno de los productos más buscados por quienes quieren dormir mejor, tener más energía o cuidar el corazón. Su popularidad no ha dejado de crecer en redes sociales, donde muchas veces se presenta como una solución casi milagrosa. Sin embargo, el cardiólogo José Abellán ha querido aclarar qué hay de cierto y qué pertenece más al terreno del marketing.

El magnesio es un mineral esencial para el organismo y participa en más de 300 reacciones enzimáticas, pero eso no significa que todo el mundo deba tomarlo en cápsulas. Según el especialista, no se trata de una 'píldora mágica', sino de un suplemento que puede tener utilidad en casos concretos y cuando existe una indicación real.

El impacto real del magnesio en el sistema cardiovascular y el colesterol

Uno de los mensajes que más circulan sobre el magnesio es que puede mejorar de forma notable la salud cardiovascular y reducir el colesterol. El doctor Abellán, sin embargo, es claro al desmontar esta idea: "¿El magnesio baja el colesterol? No, ni el total, ni el LDL, ni los triglicéridos". Aunque se haya popularizado esta creencia, no hay evidencia sólida de que tomar magnesio en personas sanas alargue la vida o prevenga directamente los infartos.

En el caso de la tensión arterial, el efecto existe, pero es mucho más limitado de lo que suele prometerse. Puede ayudar a reducirla ligeramente —entre 2 y 4 ml de mercurio—, sobre todo en personas que ya tienen diagnóstico de hipertensión. Por eso, utilizarlo como medida preventiva única en la población general no suele estar respaldado por resultados especialmente relevantes.

Mejora del descanso y sensibilidad a la insulina

Donde el magnesio sí puede ofrecer beneficios más interesantes es en la resistencia a la insulina, aunque el efecto positivo sobre el metabolismo glucémico sea pequeño. También se ha hecho muy popular por su relación con el descanso, especialmente cuando se toma en forma de glicinato de magnesio. Esta variedad puede ayudar a algunas personas con insomnio leve o con dificultades para dormir bien.

El propio doctor Abellán ha explicado que lo ha incorporado a su rutina personal para favorecer la recuperación diaria. "Yo, sin ir más lejos, llevo unos meses consumiéndolo, y tengo que confesar que descanso mejor", afirma el cardiólogo. Aun así, insiste en que lo toma sabiendo que no está corrigiendo un déficit grave ni reduciendo de forma significativa su riesgo de infarto a largo plazo.

¿Por qué tu analítica de sangre podría estar engañándote?

Detectar una verdadera deficiencia de magnesio no siempre es tan sencillo como mirar una analítica convencional. El motivo es que solo el 1% del magnesio corporal circula por la sangre, de modo que los valores pueden aparecer dentro de la normalidad aunque exista una carencia en los tejidos. "¿Entonces mi analítica puede ser normal y tener poco magnesio? Sí, claro", explica el doctor para advertir de esta falsa sensación de seguridad.

Hay perfiles que deben prestar más atención a sus niveles de magnesio porque tienen mayor riesgo de déficit. Entre ellos están los diabéticos, las personas con problemas digestivos, quienes padecen alcoholismo o estrés crónico, y los pacientes que toman protectores de estómago como el omeprazol durante largos periodos. En estos casos, la suplementación puede tener sentido, siempre bajo criterio médico.

Fuentes naturales y las mejores formas de suplementación

Para la mayoría de personas sanas, la recomendación principal sigue siendo obtener este mineral a través de la alimentación. El doctor recuerda que es preferible priorizar las verduras de hoja verde, los frutos secos, las semillas y el cacao puro antes que recurrir directamente a suplementos. Una dieta equilibrada suele ser suficiente para cubrir las necesidades diarias.

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Cuando la suplementación esté indicada, también conviene saber que no todas las formas de magnesio son iguales. El citrato y el glicinato suelen ser opciones más interesantes por su mejor absorción, mientras que el óxido de magnesio resulta menos eficiente. Por eso, la conclusión del especialista es clara: "En población sana no de forma rutinaria" debería tomarse este suplemento, que debe reservarse para situaciones concretas y con una indicación bien definida.