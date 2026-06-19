El horóscopo de mañana, sábado 20 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 20 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El fin de semana le pide bajar revoluciones. Un rato tranquilo con la familia o la pareja puede suavizar tensiones recientes. No quiera tener siempre la última palabra; escuchar también es una forma de cuidar.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una salida sencilla o una comida familiar puede cambiarle el humor. Evite remover reproches antiguos. Si algo le molesta, dígalo con naturalidad y sin cargar demasiado las palabras.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Le sentará bien cambiar de ambiente y ver gente que lo haga reír. No se encierre en pensamientos tristes. Una conversación con un amigo puede darle una mirada más amable sobre lo que vive.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Los recuerdos pueden pesar un poco, pero no hace falta quedarse enganchado a ellos. Un paseo o un encuentro íntimo le hará bien. Permítase hablar de lo que siente sin convertirlo en drama.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

La vida personal reclama presencia. Un detalle afectuoso puede tener más efecto que grandes explicaciones. Deje el móvil un rato y mire a quien tiene al lado; ahí puede encontrar calma.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Ordenar un rincón de casa o hacer un pequeño cambio puede darle sensación de renovación. No tiene que hacerlo todo perfecto. Por la noche, busque un plan relajado y evite conversaciones demasiado exigentes.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una actividad compartida puede acercarlo a la pareja o a una amistad. No analice cada gesto. Disfrute del momento y deje que la confianza crezca de manera natural, sin prisas.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La pasión puede despertar, pero le conviene ir con tacto. No fuerce nada ni interprete silencios demasiado deprisa. Un ambiente familiar agradable le ayudará a sentir que no todo depende de controlar.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Un plan tranquilo puede irle mejor que llenar la agenda. La pareja o una amistad cercana agradecerá que usted escuche sin interrumpir. Si necesita soledad, explíquelo con afecto.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede sentirse más fuerte por dentro si se permite descansar. No tiene que demostrar nada a nadie. Una conversación honesta con alguien querido le dará seguridad y le recordará que no está solo.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El ánimo puede ir un poco arriba y abajo. No culpe a los demás de todo lo que le pasa. Una actividad suave, música o un rato al aire libre pueden equilibrarle el día.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El pasado puede aparecer en una conversación, pero usted puede elegir quedarse con el presente. Cuide la pareja y las amistades sin dependencia. Una tarde calmada le devolverá algo de paz.