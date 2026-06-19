La controvertida opinión de un argentino sobre Madrid y Barcelona que divide las redes

Madrid y Barcelona son dos de las ciudades más reconocidas de España y, aunque comparten protagonismo en ámbitos como el turismo, la cultura, la economía o el estilo de vida, cada una transmite una personalidad muy distinta. Esa diferencia suele despertar comparaciones entre quienes viven en ellas, quienes las visitan o quienes han tenido la oportunidad de conocerlas de cerca.

Precisamente esa sensación ha sido la que ha querido explicar Agustín Quiroga, un analista de información financiera e 'influencer' argentino, en uno de sus vídeos publicados en redes sociales, donde reflexiona sobre la energía que percibe en ambas ciudades tras dos años viviendo en España.

Una diferencia evidente

"Cada vez que vengo a Madrid me doy cuenta de que tiene una energía completamente diferente a la que tiene Barcelona", arranca el 'influencer' argentino uno de sus vídeos publicado en las redes sociales.

La publicación de Agustín acumula más de 50.000 visitas. En el vídeo este explica que, después de dos años viviendo en España, la diferencia entre las dos urbes es evidente.

Dos diferencias claras entre Madrid y Barcelona

En primer lugar, el analista cuenta que Madrid "es muchísimo más corporativo, más elegante y más serio". En cambio, cree que Barcelona "es más internacional, más creativa, más 'startup', más 'lifestyle' y, sobre todo, mucho más relajada". Agustín advierte que la capital española se caracteriza por gente trajeada, muchas oficinas y despachos, y con los restaurantes llenos al mediodía.

Por otro lado, el 'influencer' también explica que ambas ciudades se "sienten diferentes visualmente". La capital catalana es "más mediterránea, artística, amarillenta y, básicamente, alternativa". En cambio, Madrid es "más blanca, más prolija y más clásica", afirma Agustín.

Perfiles diferentes para ciudades diferentes

En consecuencia, el perfil de persona que vive en ambas capitales es también completamente diferente. "Barcelona trae más diseñadores, 'freelancers' e, incluso, extranjeros", señala el analista. En la capital española, por el contrario, abundan más abogados, oficinistas, banqueros y accionistas.

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Con todo esto, Agustín concluye que, aunque ambas "son increíbles, Barcelona es una ciudad que te abraza con su montaña y con su mar. Madrid te empuja más profesionalmente".