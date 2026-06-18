El veterinario Manuel Manzano alerta sobre un problema muy habitual en verano que genera en tu perro “un dolor insoportable”: la torsión gástrica

Hace calor, salimos a dar un paseo o a hacer ejercicio con nuestro perro. El animal tiene mucho calor, jadea y le pones agua para que se sacie. El perro bebe mucha cantidad y sigue corriendo y jugando pero ahí es cuando pueden empezar los problemas, y pueden ser muy graves, hasta matar al animal.

El veterinario Manuel Manzano explica en su canal de Youtube ‘Veterinario gratis’ uno de los problemas que se encuentra en consulta todos los veranos: la torsión gástrica.

Esta dolencia ocurre cuando el perro ingiere mucha agua de golpe y acumula mucho aire. “El estómago del perro es como una bolsa cogida por dos asas con mucha capacidad de dilatación”, explica Manzano que añade que “cuanto más se dilata más cae hacia abajo y como el animal sigue corriendo y jugando éste puede girarse sobre sí mismo sobre el eje longitudinal y estrangularse”. El veterinario explica que la consecuencia es que al animal se le hincha la barriga y “empieza a bramar como si lo estuvieran matando y es que es un dolor insoportable”.

Consejos para no sufrir una torsión gástrica

Los consejos para que nuestro perro no sufra esta dolencia habitual en los meses más calurosos es que no beba agua de golpe. Lo más adecuado sería darle 30 o 40 centímetros cúbicos cada 5 o 10 minutos para que pase al intestino, indica este profesional.

Si lo que ocurre es que no nos hemos dado cuenta y el perro ha ingerido mucha agua de golpe debemos hacerle que se quede quieto, tumbado y tranquilo.

También es recomendable no darle agua muy fría. Manzano propone picar un cubito de hielo en varios trozos para que no se atragante y que lo vaya chupando para generar una sensación de frío en la boca que les provoque una bajada de temperatura corporal y disminuya esa necesidad de beber agua.

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Por último, también propone darle al perro comida húmeda antes de salir. No sólo latas, basta con remojar el pienso con un poco de agua para que tu perro ya esté más hidratado antes de salir. Además, cuando salgas, intenta que vaya poco a poco y no salga corriendo nada más salir de casa.