Cuenta atrás para verano
Raúl Ocaña, entrenador personal: "Dividir el entrenamiento por grupos musculares está completamente desfasado"
El experto en fitness compartió una nueva recomendación a través de su cuenta personal de TikTok
Doctor Aldo, preparador físico de Topuria: "La recomendación básica es entrenar fuerza entre 2 y 4 veces por semana"
Empieza la cuenta atrás para las vacaciones de verano. Los más espabilados llevan meses trabajando duro en el gimnasio con el objetivo de llegar en plena forma física. Sin embargo, otra parte de la sociedad apura estas últimas semanas siguiendo los consejos de entrenadores personales, cuya popularidad ha crecido gracias a las redes sociales.
Uno de los últimos en pronunciarse al respecto ha sido el entrenador personal Raúl Ocaña, quien compartió un vídeo en TikTok en el que afirma que "dividir el entrenamiento por grupos musculares está completamente desfasado", una rutina que sigue la mayoría de las personas, especialmente todos aquellos que empiezan a entrenar en el gimnasio.
"Deja de hacer un día de brazo, un día de pecho y otro día de espalda", empezó avisando a sus seguidores. El experto en 'fitness' señaló que "cuando uno empieza en el gimnasio normalmente te dan una rutina para que trabajes un grupo muscular cada vez que vayas a entrenar".
Sin embargo, la evidencia científica dice lo contrario: "Expone que tienes que intentar trabajar cada músculo dos veces a la semana". La solución que propuso consiste en una rutina de entrenamiento estructurada que le sirvió perder un total de 10 kilos en apenas tres meses y lo hizo de manera progresiva.
El entrenador personal destacó que la clave del éxito radica en la constancia y en una correcta planificación semanal.
Por esta razón, consideró que es fundamental dividir cada semana en dos tipos de sesiones complementarias: una enfocada en el trabajo de fuerza en el gimnasio y otra dedicada a salir a correr para mejorar la capacidad cardiovascular.
De esta manera, se logra un equilibrio entre fuerza y resistencia.
La rutina con la que perdió 10 kilos en tres meses
Esta es la rutina que utilizó Ocaña para perder 10 kilos en tres meses:
- Lunes: entrenamiento de torso
- Martes: entrenamiento de pierna
- Miércoles: entrenamiento de cardio extensivo, pero a baja intensidad
- Jueves: entrenamiento de torso
- Viernes: entrenamiento de pierna atlética
- Sábado: entrenamiento interválico de alta intensidad
- Domingo: descanso
No tiene ninguna duda de que si se sigue esta rutina durante tres meses la persona verá cambios importantes.
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