El horóscopo de mañana, jueves 18 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 18 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La confianza afectiva crece si usted se muestra auténtico. En dinero, evite depender de alguien que ofrece demasiado sin explicar lo suficiente. En el trabajo, la flexibilidad será su mejor herramienta.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Quizá toque aceptar que una relación necesita cambios reales. No se quede solo por costumbre. En asuntos económicos, actúe con prudencia; una decisión bien pensada le dará seguridad.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La sensación de liberación aumenta cuando dice la verdad con respeto. En proyectos, evite la dispersión y termine lo que ya ha empezado. Una amistad puede darle un consejo acertado.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El corazón puede estar más sensible, pero también más sabio. En el trabajo, una nueva dinámica le pedirá adaptación. En casa, una conversación tranquila le devolverá sensación de pertenencia.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una muestra de afecto necesita hechos, no solo palabras. Reserve tiempo para quien le espera. En el ámbito profesional, aceptar un cambio de ritmo le permitirá conservar autoridad sin tensar el ambiente.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No deje que un mal pensamiento mande todo el día. La realidad puede ser más amable. En el trabajo, hacer una pausa antes de revisar un detalle le ahorrará un error.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Lo que descubra de alguien puede acercarle más, si lo recibe sin miedo. En temas económicos, la prudencia y el equilibrio serán buenos aliados. Evite promesas hechas solo por quedar bien.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La melancolía empieza a perder fuerza si usted mira el presente con más generosidad. En proyectos, no trabaje desde la sospecha. Una alianza discreta puede resultar más útil de lo que parece.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La sinceridad de estos días le abre una etapa más clara. En trabajo o estudios, concrete una idea antes de explicarla demasiado. En el amor, un gesto sencillo confirmará buena sintonía.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Los sentimientos pueden traer una sorpresa agradable. Deje que la relación avance sin querer controlar cada paso. En dinero, ponga límites claros y no mezcle favores con compromisos confusos.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un malentendido se puede reconducir si usted escucha antes de defenderse. En el ámbito profesional, adaptar métodos antiguos a una situación nueva le permitirá evitar tensiones y demostrar madurez.

Noticias relacionadas

► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La semana le pide paciencia emocional. No saque conclusiones definitivas de un momento delicado. En proyectos, hacer una lista corta y realista le ayudará a recuperar control y respirar mejor.