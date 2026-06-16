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Acto histórico

Las velas del acto del Papa en la Sagrada Família de Barcelona ya se venden por Wallapop: "Como nueva"

En la plataforma de compraventa han aparecido algunas de las luces que se usaron durante el espectáculo que culminó la bendición de la torre de Jesús

Cómo se hizo el aplaudido espectáculo de la Sagrada Família y los dos elementos clave que no vio el Papa

Una de las velas electrónicas repartidas entre el público en el acto del Papa en la Sagrada Família

Una de las velas electrónicas repartidas entre el público en el acto del Papa en la Sagrada Família / Wallapop

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Apenas un par de días después del primoroso espectáculo que culminó la bendición papal de la torre de Jesús de la Sagrada Família, aplaudido por toda la prensa internacional, han aparecido a la venta en Wallapop algunas de las velas usadas por el coro de niños y parte del público durante el acto.

Las velas, electrónicas, se encendían de forma remota y permitieron el juego de luces tanto desde el exterior como desde dentro de la iglesia, precediendo el encendido de la luz que iluminó la cruz de la Torre de Jesús y el impactante Antoni Gaudí construido con drones, inclinado ante su obra.

En la plataforma de compraventa Wallapop, han aparecido estas velas por un precio de 30 euros. Descrita como "vela decorativa con diseño inspirado en la Sagrada Família", "como nueva". El anuncio también destaca el "diseño geométrico en relieve" de la luz y la "base con detalle de corona roja".

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Parte inferior de las velas electrónicas usadas durante el acto del Papa en la Sagrada Família

Parte inferior de las velas electrónicas usadas durante el acto del Papa en la Sagrada Família / Wallapop

En la parte inferior de la vela aparece el logo de la Sagrada Família en rojo y debajo la frase de Gaudí que también dibujaron los drones en el cielo. "Primer l'amor, després la tècnica".

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