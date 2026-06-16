El horóscopo de mañana, miércoles 17 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, miércoles 17 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una ilusión sentimental puede tomar forma si usted actúa con naturalidad. No fuerce escenas. En el trabajo, adaptarse a una nueva manera de hacer será más práctico que resistirse.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Es buen día para hablar sin reproches sobre lo que espera de una relación. En temas económicos, no decida bajo presión. En el trabajo, una actitud más constante mejorará su imagen.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Sentirá ganas de abrir una puerta nueva. Hágalo con medida y sin huir de conversaciones pendientes. En proyectos, ordenar papeles, correos o ideas le dará una claridad que necesitaba.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La nostalgia puede convertirse en inspiración si no se engancha a ella. En el trabajo, una persona seria puede parecer distante, pero puede ayudarle a crecer. En casa, busque un rato amable.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un tema afectivo reclama más escucha y menos orgullo. Reconocer una distracción no le hace débil. En proyectos, una novedad exige rapidez, pero también criterio; no improvise más de la cuenta.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Si el corazón está inquieto, no busque pruebas en cada detalle. Preguntar con serenidad será mejor. En el trabajo, delegar una parte del proceso puede evitarle cansancio y errores pequeños.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede entender mejor a una persona si deja de compararla con historias anteriores. En temas materiales, un plan bien calculado avanza. No prometa más de lo que puede sostener esta semana.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El día pide no alimentar silencios demasiado largos. Hable, pero sin dramatizar. En el ámbito profesional, revisar una estrategia le permitirá detectar una salida que hasta ahora no había visto.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una conversación sincera puede mejorar mucho el clima con la pareja. En el trabajo, muestre iniciativa sin imponerla. Si escucha una propuesta externa, puede encontrar una solución más simple.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un contacto agradable puede dar color al día. No cierre la puerta a una invitación. En temas económicos, revise condiciones y plazos; la paciencia le evitará un gasto innecesario.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Las complicaciones afectivas pueden notarse más. No responda desde la irritación. En proyectos, aceptar que algo ha cambiado le permitirá moverse con más inteligencia y menos desgaste.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una conversación sentimental puede tocar una fibra sensible. No huya, pero tampoco dramatice. En el trabajo, la discreción será útil; avanzar sin explicarlo todo le dará más margen de maniobra.