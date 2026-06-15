El horóscopo de mañana, martes 16 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 16 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una persona puede sorprenderle con más interés del que esperaba. No corra, disfrute del juego tranquilo. En proyectos, desconfíe de soluciones demasiado brillantes si no vienen acompañadas de transparencia.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La relación necesita realismo, no ideales imposibles. Diga qué echa de menos con serenidad. En el trabajo, recuperar compromiso y puntualidad le ayudará a evitar comentarios que no le convienen.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un deseo de cambio puede darle energía. No rompa con todo de golpe; seleccione mejor. En temas económicos, conviene evitar movimientos precipitados y consultar antes de cerrar cualquier acuerdo.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un recuerdo puede entristecerle, pero también enseñarle qué ya no quiere repetir. En el trabajo, escuchar con humildad le dará ventaja. En el amor, una palabra tierna suavizará el día.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Alguien cercano puede sentirse algo descuidado. Reserve tiempo de calidad sin pantallas ni excusas. En el ámbito profesional, una adaptación rápida le hará ganar confianza ante los demás.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

No deje que una mirada pesimista le tape los gestos buenos de la pareja. Agradezca más. En tareas y planes, bajar la exigencia no significa hacerlo mal; significa respirar mejor.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una pequeña revelación puede cambiar la manera en que ve una relación. Pregunte antes de imaginar. En temas económicos, valore opciones con calma y no se deje llevar solo por el entusiasmo.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La nostalgia puede hacerle idealizar una historia antigua. Recuerde también las partes difíciles. En el trabajo, un cambio discreto de enfoque puede darle mejor resultado que insistir en lo mismo.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Decir la verdad le hará sentirse más libre, pero elija bien el momento. En el ámbito profesional, una colaboración puede avanzar si usted no intenta hacerlo todo por su cuenta.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un gesto afectuoso puede animarle más de lo esperado. Permítase responder con naturalidad. En dinero, los acuerdos escritos o bien hablados le darán más tranquilidad que confiar solo en intuiciones.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

A partir de ahora conviene cuidar más las palabras. Un malentendido afectivo puede crecer si lo deja circular. En proyectos, adáptese sin perder criterio; la rigidez sería poco útil.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La sensibilidad estará muy alta. No confunda intuición con miedo. En el trabajo, una tarea pendiente necesita orden y menos dispersión. Terminarla le dará una sensación clara de alivio.