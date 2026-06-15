Es oficial: el catalán llega a Suiza como lengua oficial

Los alumnos suizos podrán estudiar la lengua catalana en el sistema educativo público en el próximo curso escolar 2026-2027 en el cantón (distrito o región) de Zúrich (Suiza). Esto es debido a que el idioma se ha incorporado como oficial en el programa de Lengua y Cultura Patrimoniales (HSK) gracias a la propuesta de la Escola Catalana de Zúrich.

Este suceso es esencial para la comunidad catalana residente en Suiza y para la proyección internacional de la lengua catalana.

"Un hito histórico a nivel internacional"

La Escola Catalana de Zúrich, un centro extraescolar de catalán para las familias catalanas en Suiza, presentó una solicitud al Departamento de Educación cantonal en el que pedían la incorporación del catalán en el programa de lenguas patrimoniales del cantón de Zúrich.

La respuesta del cantón ha sido favorable y ha culminado en el reconocimiento de la enseñanza del catalán para los menores en el sistema educativo público. "¡El catalán ya es oficial en las escuelas de Zúrich! Un hito histórico para nuestra escuela y para el catalán en Suiza ", ha escrito la Escola en Instagram.

Con esto, a partir del próximo curso 2026-2027, el catalán entra en el programa cantonal de Lengua y Cultura Patrimoniales (HSK). Un programa destinado a los estudiantes que tienen una lengua materna diferente al alemán y que acredita los conocimientos adquiridos del idioma en el expediente académico del alumno de forma oficial.

La impulsora de la propuesta, la Escola Catalana de Zúrich, lo valora como un paso gigante para el catalán en Zúrich y un hito histórico a nivel internacional. Esto es debido a que el reconocimiento supone que los niños catalanohablantes puedan estudiar su lengua dentro del sistema educativo público en igual de condiciones con las otras 33 lenguas que ya se incluyen en el programa HSK.

Enseñanza del catalán en Suiza

Este hito coincide con un acto celebrado por la Delegación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya en Suizadedicado a la enseñanza del catalán en el país. En la reunión asistieron representantes de los centros catalanes de Ginebra, Zúrich, Basilea y Lausana, y miembros de la comunidad catalana residente en Suiza que la voluntad compartida de impulsar proyectos que garanticen la transmisión de la lengua a las nuevas generaciones.

Durante el acto celebrado en la sede de la Delegación, en Ginebra, y coorganizado por la Delegación y el Casal Catalán de Ginebra, buscaron diferentes métodos de colaboración entre las diversas iniciativas existentes en el país, dado que la enseñanza del catalán en el exterior es una de las prioridades de la Generalitat.

Cada vez hay más personas en el extranjero que quieren estudiar el catalán, por eso la Generalitat trabaja activamente para fomentar y facilitar este aprendizaje. En este sentido, en 2025 la administración autonómica destinó 286.381,25 euros a este ámbito, un incremento de casi el 42% respecto al 2024, y representa el nivel más alto desde 2019.

Importancia de preservar la lengua

En la jornada se compartieron experiencias y reflexiones sobre los retos del aprendizaje del catalán en entornos plurilingües. En esta se contó con la ponencia del profesor honorario de sociolingüística de la Universidad de Ginebra Joaquim Dolz-Mestre, especialista en didáctica de las lenguas. El ponente subrayó la importancia de preservar las lenguas de origen en sociedades plurilingües y destacó el papel de las comunidades locales en la transmisión lingüística.

El éxito de los proyectos de enseñanza del catalán depende de una base familiar y comunitaria sólida, complementada por un apoyo institucional que facilite recursos y espacios de encuentro, según Dolz-Mestre. Por lo que el reto es la continuidad del uso del idioma durante la adolescencia, pero para esto es necesario crear espacios reales de socialización en catalán, actividades culturales, deportivas y asociativas, por ejemplo como las cuadrillas de castellers que hay en Suiza.

De esta forma, el Centro Catalán de Ginebra durante el acto anunció la ventaja que este reconocimiento de la lengua supone para la nueva escuela de catalán que están impulsando desde el Casal Catalán de Zúrich, que tiene prevista su apertura el próximo mes de septiembre.