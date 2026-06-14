El horóscopo de mañana, lunes 15 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 15 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Empieza una etapa con más ilusión amorosa. Quizá se atreva a mostrar sentimientos que guardaba. En dinero, sea prudente con promesas demasiado fáciles y revise bien quién quiere ayudarle.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una decepción afectiva puede hacerle pensar más de la cuenta. No lo resuelva con reproches. En temas económicos, una decisión aparentemente pequeña merece calma; podría tener más peso del que parece.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La semana arranca con ganas de liberarse de dudas. En el amor, sea honesto sin herir. En el trabajo, no se disperse demasiado: concentrarse en una tarea le dará mejores resultados.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

La melancolía puede visitarle, pero no debe quedarse ahí. Una rutina ordenada le hará bien. En el ámbito profesional, escuche a una persona nueva o diferente; puede aportarle una mirada útil.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Los afectos piden más presencia. No dé por hecho que los demás saben qué siente. En trabajo o proyectos, adáptese a una novedad sin dramatizar; la flexibilidad le abrirá camino.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

El pesimismo puede exagerar un problema sentimental. Antes de sacar conclusiones, observe los hechos. En asuntos prácticos, no intente controlar cada detalle; confiar un poco más le dará aire.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Puede descubrir una faceta nueva de alguien que le importa. No juzgue demasiado deprisa. En proyectos, la organización será clave, pero no pierda espontaneidad ni capacidad de escuchar otras opiniones.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La semana puede empezar con nostalgia. No la convierta en un muro. En el trabajo, conviene revisar documentos o conversaciones pendientes con calma; una lectura atenta le evitará confusiones.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La sinceridad será útil, sobre todo si la dice con tacto. La pareja o alguien cercano puede agradecer su claridad. En proyectos, una idea progresa si la mantiene realista.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Llegan movimientos agradables en el terreno sentimental. Deje espacio a la sorpresa. En temas económicos, actúe con cabeza fría y no mezcle afectos con acuerdos que necesitan límites claros.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Pueden aparecer tensiones afectivas si interpreta cada gesto como una señal definitiva. Respire antes de responder. En el trabajo, una adaptación será necesaria, pero puede gestionarla mejor de lo que cree.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una situación sentimental puede parecer complicada. No lo lleve todo al terreno del miedo. En obligaciones y proyectos, haga solo el paso que toca; el orden le devolverá estabilidad.