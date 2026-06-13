Los veterinarios coinciden: los perros que bostezan cuando lo hace su dueño no es porque estén cansados

Interpretar el lenguaje de un perro no siempre es fácil, pero si tienes una mascota seguro que has visto gestos que interpretas como de cariño o amor hacia tí. Y es que, aunque tu mejor amigo no hable puedes intentar saber si te quiere o si te respeta.

El veterinario Manuel Manzano, en una de sus últimas publicaciones en su canal de Youtube, explica algunos gestos característicos de que nuestro perro nos ama. Entre ellos está el bostezo. Tú bostezas y tu perro lo hace también. Para Manzano este gesto es muy particular aunque parezca una tontería: “Es una muestra muy clara y evidente de que el perro siente por tí una pasión desbocada. Te copia hasta en lo más simple”.

Mover la cola hacia la derecha

Tal y como explica este veterinario, no hace muchos años se descubrió que un perro que tiene un apego especial por alguien, cuando está delante de esa persona, mueve más la cola hacia la derecha que hacia la izquierda. “Da igual que el perro sea zurdo o diestro”, matiza.

Consuelo y empatía

Cuando estás triste o cuando te duele algo ¿tu perro no se separa de tu lado? Pues también es un síntoma de ese cariño y ese amor que te tiene. “Nota que estás fastidiado y el animal intenta de una manera clara, a su entender, consolarte y lo que hace es arrimarse a ti, apoyarse, etcétera”, explica Manzano.

Se apoya en tus piernas

El perro llega, se sienta a tu lado y empieza como a apoyarse con fuerza sobre tus piernas. Pues también es un síntoma claro de que siente algo muy especial por tí. Según el veterinario quiere decirte: “Mira, yo soy de tu manada y tú eres el jefe de la manada. Tú eres el que manda. Es una manera de decirte de manera indirecta si quieres que siente este afecto por ti”.

Después de comer se va contigo

Aun perro comer puede ser lo que más le guste en el mundo. Así que si después de hacerlo, en vez de irse a tumbar a su cama o colchón se va contigo y busca tu compañía es porque siente por ti algo muy especial.

Otros gestos que indican que tu perro te quiere

El veterinario enumera una larga lista de gestos que hace tu perro y que, inequívocamente, señalan que te quiere. Son los siguientes:

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