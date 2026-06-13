Moda
Juan Avellaneda, estilista: "Las rayas horizontales dan volumen, las verticales alargan y las diagonales suelen ser las más agradecidas"
Si quieres tener un poquito más de pecho, las franjas horizontales son tus aliadas, asegura el experto
Alejandra Carreño
Es la gran tendencia de esta primavera y verano: las rayas. Hay rayas por todos lados. Se encuentran en cualquier tienda y dando color a cualquier prenda. Sobre todo, en pantalones. Los hay anchos, ligeros y con un montón de combinaciones de color.
Pero Juan Avellaneda, diseñador de famosos e íntimo amigo de Tamara Falcó, advierte que no todas las rayas son igual de favorecedoras. "Depende más de cómo están pensadas que de la raya en sí", asegura. Dicho esto, la regla general es: "Las horizontales dan volumen, las verticales alargan y las diagonales suelen ser las más agradecidas". Eso sí, siempre y cuando el patrón sea bueno.
Avellanada se mete de lleno en el mundo de las rayas. "Las horizontales dan volumen y a veces justo eso es lo que hace que una silueta se vea mejor y más equilibrada. Si quieres tener un poquito más de hombro o de pecho, con estas rayas consigues ese volumen".
Importante: que no aprieten
Por su parte, las rayas verticales obviamente lo que hacen es "alargar muchísimo la silueta, pero si son muy rígidas y estrechas pueden marcar un poco. Lo más importante, por tanto, es que no aprieten y esas rayas lo que harán es moverse. Es mejor que las rayas queden bastante sueltas".
Sin duda las rayas diagonales son las que "siempre favorecen muchísimo más". Básicamente porque rompen la asimetría y disimulan muy bien el volumen. "Es un efecto óptico maravilloso", remata el diseñador, a través de un vídeo en sus redes sociales.
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