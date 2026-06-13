El horóscopo de mañana, domingo 14 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 14 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

La jornada le permite entender mejor una emoción que había evitado. No hace falta juzgarse. Si comparte un momento tranquilo con alguien querido, descubrirá que la confianza nace de la sencillez.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La familia puede tocar un tema delicado. Exprese lo que siente sin explotar. Poner límites con calma será más útil que callar demasiado o reaccionar cuando ya está cargado.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un encuentro social puede reconectarle con alguien del pasado. Disfrute del momento sin prometer más de lo que puede dar. La noche será más agradable si deja espacio a la espontaneidad.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El descanso será su mejor aliado. Aunque reciba invitaciones, elija solo aquello que realmente le apetezca. En el amor, un mensaje breve puede traer mucha ternura.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Necesita descargar tensión de una manera sana. Un paseo, deporte suave o una actividad creativa le vendrán bien. En pareja, acepte que el otro también necesita su propio espacio.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La vida familiar puede pedir ajustes pequeños pero necesarios. Hable claro, sin querer tener toda la razón. Cuando delegue una parte de la carga, notará más ligereza y mejor humor.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La melancolía bajará si pone belleza en las cosas simples. Cocine, ordene o cambie un rincón de casa. En el amor, un detalle discreto puede valer más que una gran explicación.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una transformación emocional se hace más visible. No tenga prisa por definirla. Dedicar tiempo a su intimidad le dará paz y evitará conversaciones que aún no está preparado para sostener.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El domingo puede traerle complicidad y alegría compartida. Sea sincero, pero sin hacerlo todo demasiado intenso. Un plan al aire libre o con amigos le ayudará a recuperar optimismo.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un reencuentro, aunque solo sea mental, puede dejarle pensativo. No decida nada desde la nostalgia. Cocine, descanse u ordene recuerdos; le servirá para poner orden emocional.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Las contradicciones sentimentales pueden aflojar si deja de buscar una respuesta inmediata. Una conversación con alguien cercano le ayudará. Por la noche, priorice silencio, lectura o un plan muy sencillo.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Puede notar que una antigua dependencia pierde fuerza. Celébrelo con discreción y sin mirar atrás todo el rato. Un momento de calma en casa le devolverá confianza y sensibilidad bien enfocada.