Las mascotas y las personas sensibles a los petardos de Sant Joan están de enhorabuena: nace un kit mucho más silencioso

Se acerca el día del año con más actividad pirotécnica, el 24 de junio, Sant Joan. Según ha recogido la Agència Catalana de Notícies (ACN), el presidente de la Asociación de Fabricantes y Mayoristas de Pirotecnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell, prevé una facturación de entre 20 y 21 millones de euros, es decir, un aumento de un 5% respecto el año pasado.

Sant Joan es una festividad de origen pagano pero que la Iglesia ha adoptado para integrarla en su calendario de celebraciones. Catalunya, la Comunitat Valenciana y Galicia son las tres comunidades que han elegido el 24 de junio como fiesta autonómica.

En todas ellas, el elemento más tradicional son las hogueras durante la noche del 23 de junio, en lo que se conoce como Verbena (en catalán Revetlla) de Sant Joan. Además del fuego, los petardos y fuegos artificiales son los protagonistas, incluso semanas antes de la celebración de esta fiesta.

Sant Joan con hogueras, petardos y bengalas. / Jordi Cotrina / EPC_EXTERNAS

Efectos negativos y un kit para resolverlos

Sin embargo, la población con alta sensibilidad al ruido, como niños o personas con espectro autista, viven este día como una pesadilla. Los petardos afectan a estos grupos principalmente debido a su hipersensibilidad sensorial: los estruendos fuertes, las luces repentinas y las vibraciones les pueden causar pánico, sobrecarga sensorial, dolor físico real en los oídos o, incluso, una crisis de ansiedad, tal como informa la Fundación ConecTEA.

Es por eso que una de las cadenas de pirotecnia y venta de fuegos artificiales más grandes de España, Pertardos CM, ha impulsado una iniciativa para tratar de reducir los efectos negativos de los petardos en niños y personas con espectro autista.

Un quiosco de la cadena de pirotecnia Petardos CM. / Delegaciones

Junto con la Fundación Mira'm, la cadena ha lanzado al mercado un kit sensorial que incluye unos dispositivos para las orejas, unas gafas y un masticador "para que esta gente pueda disfrutar de la Revetlla", explica Vilardell, que también es el propietario de Petardos CM. "A la gente nos gusta la pirotecnia y el ruido, pero también tenemos que respetar a la que sufre por ello", añade.

Un teléfono y varios 'packs'

Por otro lado, existe una línea telefónica abierta, el 900, para resolver cualquier duda sobre cómo usar cualquier material pirotécnico.

Petardos CM también vende 'packs' de material pirotécnico de baja sonoridad y asegura que "la pirotecnia no existe, pero este catálogo es apto y respetuoso con los más pequeños, animales y medio ambiente".

Las mascotas también sufren

En cuanto a las mascotas, este tipo de fuegos también tienen efectos muy graves debido a que su oído es extremadamente sensible. Algunos de los principales problemas que pueden presentar son taquicardias, hiperventilación, temblores musculares, problemas digestivos, terror, desorientación espacial, ansiedad y fobia, según el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (Colvema).

Además, el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona (Covb) advierte de que entre el 25% y el 50% de los perros y gatos, así como otras mascotas, sufren estas crisis de ansiedad y episodios de estrés postraumático equiparable al humano.

Consejos para garantizar el bienestar de tu mascota

Ante la previsión de que los petardos no solo seguirán estallando durante la Verbena sino que lo harán en mayor cantidad, lo mejor es tomar medidas para garantizar el bienestar de las mascotas:

Permitir que la mascota se esconda en la zona más aislada de la casa, como el baño o debajo de la cama

Cerrar por completo las ventanas, puertas y persianas para amortiguar los estallidos y bloquear los detellos de luz

Encender la televisión o la radio para enmascarar los estruendos del exterior

Colocar toallas o mantas gruesas en la base de las puertas para reduir la entrada de sonido

Realizar actividades que generen cansancio físico y mental a la mascota para foverecer la calma

Dar de comer unas horas antes de que comience el ruido, ya que el estrés bloqueará el apetito de la mascota

Distraer a la mascota con juguetes rellenos de comida difícil de conseguir

Envolver el cuerpo del animal para aportar sensación de seguridad física

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En los casos más extremos también existen suplementos calmantes naturales u otros medicamentos bajo prescripción médica, que se suelen tomar varios días antes del día con más pirotecnia.