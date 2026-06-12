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Mascotas

El consejo infalible del entrenador canino Alberto Sanz: "Lleva siempre una pinza para pasear a tu perro"

El adiestrador insiste en llevar siempre encima este objeto cuando salimos a la calle con nuestros peludos

La alerta de la veterinaria María Vetican sobre las pulgas en perros: “Si ves esto en el lomo, no es suciedad ni barro pegado”

Llevar este objeto durante los paseos puede ahorarte una visita al veterinario.

Llevar este objeto durante los paseos puede ahorarte una visita al veterinario. / Kerim Belet

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Carmen Tomàs

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Un simple gesto que te puede librar de más de un disgusto. El adiestrador canino Alberto Sanz sabe que el verano es una época donde los paseos del perro tienen un potencial en enemigo más allá del calor y propone un consejo que te puede ahorrar una visita de urgencia al veterinario.

Las espigas, el enemigo casi insivible

Son muy difíciles de ver por sí solas, pero si detectamos pequeños gestos de nuestro perro, como sacudirse mucho la cabeza, lamerse una pata de forma insistente o estornudar repetidamente, así como si cojea o mantiene un ojo cerrado, es probable que se haya clavado alguna espiga.

Y es que las espigas proliferan muchísimo en primavera y en verano, sobre todo en áreas del Mediterráneo donde hay muchos pinares, aunque los trigales y demás zonas campestres tampoco están libres de peligro. Cuando se secan con la llegada de la época estival, estas espigas no solo se desprenden con facilidad sino que pueden engancharse al pelo, clavarse en la piel o las patas e introducirse en zonas sensibles, como el hocico (sí, puede parecer complicado, pero las espigas se introducen en la nariz de nuestros perros con mucha frecuencia).

Es conveniente, después de dar paseos por solares, caminos o zonas de hierba alta, revisar bien las orejas, patas ,axilas, ingles ojos y morro de nuestro perro. Y es que una espiga clavada puede ser causante no solo de molestias sino también de infecciones graves si no se detectan a tiempo.

Llevar una pinza: así de sencillo

El adiestrador canino Alberto Sanz aconseja llevar siempre una pinza encima cuando salimos a pasear a nuestro perro, sobre todo en verano. Detectar una espiga y poder retirarla a tiempo puede aliviar a tu peludo innumerables molestias, además de evitar que el problema pueda ir a más.

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De todos modos, si tu perro sigue teniendo síntomas de molestia, es imprescindible acudir al centro veterinario de confianza para que le hagan una revisión a fondo y retiren aquellos restos o espigas más difíciles de identificar.

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