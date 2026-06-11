El horóscopo de mañana, viernes 12 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 12 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una conversación sincera puede ayudarle a entender mejor qué espera del amor. En proyectos y asuntos económicos, no responda por impulso. La calma le permitirá ver una oportunidad sin entrar en rivalidades innecesarias.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su estado de ánimo puede influir mucho en la pareja. Escuche antes de responder y evite cargar al otro con preocupaciones que quizá no son tan graves. En el trabajo, pedir consejo será inteligente.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Llegan señales positivas en el amor o en una relación que parecía estancada. También puede recibir una propuesta interesante. Mantenga los nervios bajo control y comparta la alegría con alguien de confianza.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una noticia o un gesto afectuoso puede devolverle confianza. En temas económicos, hay margen para avanzar si actúa con prudencia. No deje que el miedo le impida valorar una posibilidad laboral interesante.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su actitud puede cambiar el clima de una relación. Si baja un poco el orgullo, encontrará respuestas más cálidas. En asuntos prácticos, no busque atajos; el camino seguro le dará más tranquilidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La pareja o una persona cercana puede pedirle más participación. Acepte compartir decisiones sin sentir que pierde control. En el día a día, ordenar prioridades le ahorrará cansancio y pequeñas tensiones.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hacer un esfuerzo sincero por mejorar una relación le vendrá bien. También puede aparecer una opción interesante para sus planes. No quiera dejarlo todo perfecto; avance con naturalidad y buen criterio.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un cambio interno le hará mirar el amor con más madurez. Evite quedar atrapado en recuerdos que ya no le ayudan. En temas materiales, revise detalles antes de comprometerse con un gasto.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La semana le ofrece un tono más amable en los sentimientos. Aproveche para decir lo que piensa sin exagerar. En proyectos, la constancia dará más resultado que querer resolverlo todo a la vez.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un recuerdo o una persona del pasado puede removerle más de lo previsto. No se precipite al sacar conclusiones. En temas económicos, conviene actuar con orden y evitar decisiones movidas solo por nostalgia.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Algunas emociones pueden resultar contradictorias. No hace falta aclararlo todo en un solo día. En el trabajo, observe los cambios antes de reaccionar. Una conversación tranquila le evitará un malentendido innecesario.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Puede sentir que empieza a dejar atrás una etapa pesada. Una invitación o mensaje le hará bien. En asuntos prácticos, vaya paso a paso y no cargue con responsabilidades que no le corresponden.