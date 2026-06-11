Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Xavier AtancePapa León XIVSelectividadRonda LitoralSagrada FamíliaLeire DíezCarreras universitariasRafael SantandreuL'HospitaletEncuesta CISTiroteo
instagramlinkedin

Salud

Ni caminar ni salir en bicicleta: el ejercicio ideal para mayores de 65 años que se puede hacer sin salir de casa

Subir y bajar un escalón de manera controlada ayuda a trabajar fuerza, equilibrio y resistencia sin necesidad de ir al gimnasio

Persona mayor haciendo yoga.

Persona mayor haciendo yoga. / SPORT.es

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruna Segura

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Mantenerse activo a partir de los 65 años es clave por conservar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida. Aunque caminar o ir en bicicleta son actividades muy recomendables, cada vez más especialistas destacan un ejercicio sencillo que se puede hacer en casa: el step.

Este entrenamiento consiste en subir y bajar un escalón de manera repetida y controlada. No hace falta material sofisticado, solo un escalón estable o una plataforma segura, y permite trabajar al mismo tiempo piernas, glúteos, abdomen, coordinación y resistencia cardiovascular.

¿Por qué es tan completo?

Con la edad, es importante mantener la masa muscular y el equilibrio para reducir el riesgo de caídas. Las recomendaciones internacionales indican que las personas mayores deberían combinar actividad aeróbica, ejercicios de fuerza y trabajo de equilibrio durante la semana.

El step encaja muy bien en este objetivo porque refuerza las piernas, mejora la estabilidad y obliga a coordinar el movimiento. También puede ayudar a mantener la densidad ósea y la capacidad funcional, siempre que se haga con seguridad y adaptado al nivel de cada persona.

Cómo empezar sin riesgo

Lo más importante es empezar poco a poco. Se puede hacer con un escalón bajo, cerca de una pared, una barandilla o una silla estable para tener apoyo si hace falta. La idea es subir con un pie, acompañar con el otro y bajar de manera controlada, alternando la pierna que inicia el movimiento.

Al principio, puede ser suficiente con sesiones cortas de 1 o 2 minutos, descansando entre series. Con el tiempo, se puede aumentar la duración o el ritmo, pero sin perder el equilibrio ni forzar las articulaciones.

No es para todo el mundo sin supervisión

Aunque es un ejercicio sencillo, no todas las personas mayores lo tienen que empezar por su cuenta. Si hay problemas de corazón, mareos, dolor en las rodillas, cadera, artrosis avanzada o antecedentes de caídas, conviene consultar antes con un médico, fisioterapeuta o profesional de la actividad física.

Noticias relacionadas

El mejor ejercicio es el que se puede mantener con seguridad. El step puede ser una opción muy práctica para moverse sin salir de casa, pero tiene que ir acompañado de calentamiento, estiramientos suaves y, si es posible, otros ejercicios de fuerza y equilibrio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los Mossos enmarcan la ejecución de la calle de Balmes en la guerra de narcos que se libra en Barcelona
  2. Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
  3. Catalunya empezará a pagar una ayuda mensual de hasta 200 euros a las personas con dependencia reconocida que siguen esperando prestación
  4. Mapa y horario del recorrido del papamóvil de León XIV por las calles de Barcelona hasta la Sagrada Família
  5. Audiencias TV ayer | La visita del Papa dispara a La 1 y 'Horizonte' firma máximo histórico en Cuatro
  6. La Sexta congela a Eva González, Lorena Castell y Silvia Abril para promocionar lo nuevo de Àngel Llàcer
  7. Premio Christa Leem para el fiscal Álvaro García Ortiz
  8. Confirmado por el BOE: el miércoles 24 de junio, San Juan, es festivo en tres comunidades de España

Taylor Swift, Adam Sandler, Jimmy Fallon... Los famosos llenan el Madison y enloquecen con la remontada de los Knicks ante los Spurs en la final de la NBA

Taylor Swift, Adam Sandler, Jimmy Fallon... Los famosos llenan el Madison y enloquecen con la remontada de los Knicks ante los Spurs en la final de la NBA

León XIV deja Catalunya tras dos intensos días de actos multitudinarios

León XIV deja Catalunya tras dos intensos días de actos multitudinarios

Illa celebra que la visita del Papa haya servido para proyectar "Catalunya al mundo"

Illa celebra que la visita del Papa haya servido para proyectar "Catalunya al mundo"

Crítica de 'Eleonora Duse, la divina': Valeria Bruni Tedeschi encarna entre la extraversión y la estridencia a una de las actrices de teatro más prestigiosas

Crítica de 'Eleonora Duse, la divina': Valeria Bruni Tedeschi encarna entre la extraversión y la estridencia a una de las actrices de teatro más prestigiosas

Oriva Therapeutics nombra a Agnès Arbat como CEO para acelerar sus tratamientos contra la endometriosis y los miomas uterinos

Oriva Therapeutics nombra a Agnès Arbat como CEO para acelerar sus tratamientos contra la endometriosis y los miomas uterinos

Dónde colocar el potus en casa para que tenga hojas más grandes y crezca sin parar

Dónde colocar el potus en casa para que tenga hojas más grandes y crezca sin parar

Los expertos avisan: el comedero de tu mascota puede acumular bacterias si no lo limpias bien (y cada cuánto debes hacerlo)

De calas escondidas a un jardín que conquistó a 'La Casa del Dragón': así es el destino perfecto para viajar este verano

De calas escondidas a un jardín que conquistó a 'La Casa del Dragón': así es el destino perfecto para viajar este verano