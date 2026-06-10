Román, carpintero, sobre el impacto de la dana de Valencia en su negocio: "Fue donde yo empecé a aprender una barbaridad"

Según el informe Servicio Público de Empleo Estatal, en 2021 se registraron 4.597 ebanistas y trabajadores afines en España. Un ebanista es un profesional especializado en el diseño, construcción y restauración de muebles finos y ornamentos de madera. Entre ellos se encuentran los carpinteros ebanistas, que representan un 40% de esta cifra.

Los profesionales del sector de la carpintería trabajan la madera y sus derivados para construir muebles y otros objetos útiles. Más allá de su desempeño cotidiano, también tuvieron un papel destacado en la dana que azotó en 2024 a la Comunitat Valenciana.

Los carpinteros durante la dana

Román, más conocido en las redes sociales como 'The Good Carpenter (traducción de 'El buen carpintero'), es un carpintero valenciano que trabaja actualmente en Nivel Diez, una empresa de Catarroja (Valencia) especializada en mobiliario para clínicas dentales. El especialista ha explicado en el podcast 'Sector Oficios' cómo este desastre natural afectó a su vida profesional: "La riada destrozó toda la empresa y todos los alrededores en Catarroja, un desastre", explica Román. La dana obligó a que la empresa tuviera que volver a empezar desde cero, hecho que provocó un sentimiento de miedo conjunto, ya que nadie sabía si Nivel Diez podría "remontar".

Sin embargo, el carpintero ha admitido que "ahí fue donde yo empecé a aprender una barbaridad", ya que todas las clínicas dentales de la zona requirieron de los servicios de la empresa para volver a construir todos los muebles que se vieron dañados por la dana.

Una vida entre maderas

Por otro lado, Román también cuenta que, mientras muchos trabajadores desconectan al terminar su jornada laboral, él hace justo lo contrario. El carpintero valenciano cuenta de qué forma consigue compaginar su trabajo en la empresa con un taller propio.

Una vez terminada su jornada laboral dentro la compañía, lejos de dar el día por concluido, el ebanista continúa dedicándose a su proyecto personal: conseguir tener su propio taller de carpintería, el cual va equipando con herramientas y muebles propios poco a poco. "Yo me paso la vida con madera. Soy un obsesionado de la madera", admite.

De hecho, este taller, un antiguo trastero, es el centro del contenido que crea para sus redes sociales, donde ya acumula más de 16 mil seguidores en Instagram. En sus vídeos muestra cómo es su forma de trabajar, a partir de pequeños encargos, los cuales se permite aceptar o rechazar según sus preferencias.

Aprendizaje constante

Román también hace una especial mención a su jefe dentro de Nivel Diez, Jose, quien ha sido su mentor y de quien más ha aprendido a lo largo de su trayectoria profesional. Jose es un carpintero con décadas de experiencia a sus espaldas que, si bien estuvo a punto de jubilarse, se mantuvo como mentor del joven carpintero valenciano: "Jose, no te puedes jubilar hasta que no me enseñes a mí bien", bromea.

A pesar de la gran cantidad de horas que pasa entre maderas, Román considera que todavía le queda mucho por aprender antes de enfocarse exclusivamente en su taller: "Sigo aprendiendo todos los días. El día que yo vea que dejo de aprender, entonces a lo mejor me voy", concluye el carpintero.

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