El horóscopo de mañana, jueves 11 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 11 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Una decisión pendiente puede empezar a verse con más claridad. No hace falta resolverlo todo de golpe. En el trabajo, buscar nuevos estímulos puede ser positivo si antes ordena qué quiere realmente.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Su estabilidad emocional mejorará si deja de comparar lo que tiene con fantasías perfectas. En dinero, una lección reciente puede hacerlo más prudente. Termine el día con un gesto amable hacia la pareja.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Evite la dispersión y elija una prioridad concreta. En el trabajo, competir menos y concentrarse más le dará ventaja. En el amor, una confesión serena puede evitar que el otro imagine cosas peores.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El día puede darle más confianza en una etapa que parecía atascada. Una mejora económica o práctica lo animará. En el amor, no espere milagros; haga un gesto pequeño pero constante.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Su orgullo puede querer protegerlo, pero no deje que decida por usted. En el trabajo, una colaboración incómoda puede acabar siendo útil. En sentimientos, elija estabilidad antes que curiosidad pasajera.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una carga familiar o doméstica puede aliviarse si usted pide ayuda sin reproche. En el trabajo, cuidar los detalles le irá bien, pero no se castigue por no llegar a todo.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su capacidad de negociación estará despierta. Úsela para defenderse con elegancia. En temas económicos, una posibilidad de expansión puede ser buena si no le hace perder prudencia ni serenidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

El día lo anima a poner los pies en la tierra. Soñar es bonito, pero ahora necesita planes realistas. En el amor, una espera paciente puede darle más oportunidades que una declaración demasiado intensa.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una conversación sincera puede cerrar una etapa de tensión. Diga lo que siente, pero también escuche. En el trabajo, la constancia será más útil que querer demostrar fuerza a cada momento.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede ver con más claridad quién lo valora y quién solo le exige. Actúe con dignidad. En el amor, una segunda oportunidad solo tendrá sentido si llega con respeto y calma.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La semana le pide cuidar nervios y alimentación. No ponga el cuerpo al límite. En asuntos profesionales, muestre compromiso sin asumirlo todo. En el amor, una pausa puede ayudar a pensar mejor.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una situación que parecía tensa puede suavizarse si usted no huye de la conversación. En proyectos, rodéese de personas competentes. En el amor, dejar de perseguir respuestas puede atraer una calma nueva.