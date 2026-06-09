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Cuatro letras y origen canario: el nombre que cada vez más padres eligen en España

Se trata de un nombre sencillo e inspirado en una historia de amor de una leyenda de la isla de La Gomera

Una mano de un bebe.

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Helena Ros

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Detrás de cada nombre hay una historia y un significado por el cual los progenitores lo eligen. Hoy en día, los padres no se guían solo por la tradición, sino que investigan su origen y significado, buscando nombres breves, sonoros y con un trasfondo especial.

Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), este nombre ocupó el puesto 22 entre los más populares entre las niñas canarias. En total, 1990 mujeres lo llevaban ese año, con una edad media de 16 años.

El nombre canario más común

Gara es el nombre femenino más popular de Canarias y uno de los que mejor representa la identidad de las islas. Su origen se encuentra en la isla de La Gomera y está ligado a la leyenda de Gara y Jonay, una historia de amor que une la tierra del agua y la del fuego.

Más allá de lo bonito que suena, Gara simboliza pureza, amor y conexión con la naturaleza. En los últimos años, este nombre ha traspasado las fronteras del archipiélago, convirtiéndose en una de las opciones favoritas de los padres que buscan un nombre breve, original y con raíces.

Una historia marcada por el amor y el destino

La leyenda de Gara y Jonay es una de las historias de amor más conocidas de Canarias. Según la tradición gomera, la princesa Gara, de Agulo, conoció su destino en los Chorros de Epina, donde el agua le advirtió que debía mantenerse alejada del fuego. Poco después, durante la fiesta de Beñesmer, se enamoró de Jonay, un príncipe de Tenerife, la isla del volcán.

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Su amor, símbolo de la unión entre el agua y el fuego, fue prohibido por sus familias. Desafiando su destino, ambos huyeron a La Gomera, donde decidieron morir juntos antes que vivir separados. Una historia trágica, que siglos después, sigue dando nombre a miles de niñas.

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