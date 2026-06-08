El horóscopo de mañana, martes 9 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, martes 9 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

No se quede atrapado en la melancolía. Una gestión práctica puede reactivar una situación que parecía floja. En el amor, hablar de futuro solo tendrá sentido si primero reconoce el presente.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La presión de alguien cercano puede incomodarlo, pero también le mostrará una necesidad real. En dinero, aprenda de la experiencia sin castigarse. En el trabajo, no permita que el trato de un superior rompa su autoestima.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Puede aparecer competencia alrededor de un proyecto interesante. No entre en juegos extraños; deje que hablen los resultados. En sentimientos, una actitud honesta le hará ganar respeto, aunque cueste.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Una persona seria puede parecer distante, pero podría ayudarlo más de lo que piensa. Evite juzgarla de prisa. En el amor, una relación necesita acciones concretas, no solo buenas intenciones.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

El pasado puede parecer atractivo porque llega envuelto en nostalgia. Mírelo con perspectiva. En temas económicos, ahorrar un poco más ahora le dará libertad para decidir con calma después.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Las responsabilidades compartidas necesitan una conversación clara. No haga de vigilante de todo. En el ámbito laboral, una actitud más implicada puede cambiar la percepción que alguien tiene de usted.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Una oportunidad puede exigirle esfuerzo, pero también le permitirá mostrar talento. No se quede a medio camino. En pareja, evite ceder solo para conservar la paz; también necesita sentirse respetado..

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una noticia puede aliviarle la sensación de carga. No gaste ese respiro antes de tiempo. En el amor, si alguien está en un momento delicado, su delicadeza valdrá mucho más que insistir.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una decisión económica o práctica le pedirá criterio y asesoramiento. Pregunte antes de mover ficha. En el amor, explicar su enojo sin acusar puede abrir una conversación muy reparadora.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Puede descubrir que una tarea delegada necesita corrección. Actúe con firmeza, pero sin perder los nervios. En lo afectivo, un reencuentro puede servir para cerrar heridas, no necesariamente para reabrirlas.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La confianza en usted mismo será clave. No deje que opiniones alarmistas le dirijan el día. En el trabajo, muestre utilidad concreta. En pareja, quizá necesita tiempo para explicar mejor su proceso.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Una revisión técnica u organizativa puede evitarle errores más adelante. No lo deje por pereza. En el amor, una amistad puede ayudarlo a ver que no necesita perseguir aquello que debe fluir.