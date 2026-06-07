El horóscopo de mañana, lunes 8 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, lunes 8 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Empieza la semana con necesidad de tomar distancia de aquello que no lo motiva. En el trabajo, piense en alternativas sin hacer movimientos bruscos. En el amor, la claridad será más sana que la ambigüedad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Una exigencia externa puede removerle inseguridades. Responda con hechos, no con orgullo. En temas económicos, una decepción reciente puede enseñarle a seleccionar mejor sus apuestas y a no idealizar resultados.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La jornada le pide prudencia en acuerdos, compras o pactos. No firme nada sin mirarlo dos veces. En el amor, sea más transparente; una verdad dicha con cuidado evita malentendidos mayores.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Puede abrirse una vía para mejorar su economía o resolver una deuda pendiente. Aprovéchela sin desordenarse. En pareja, deje de posponer conversaciones y dé un primer paso sincero.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una situación nueva puede obligarlo a compartir espacio, ideas o responsabilidades. Aunque al principio le cueste, puede aprender bastante. En el amor, no confunda intensidad con una promesa fiable.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una decisión compartida puede salir mejor si usted deja margen al otro. En el trabajo, muestre más interés en una tarea que le pesa. Pequeños esfuerzos visibles le evitarán comentarios incómodos.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

La semana puede traerle una ocasión de demostrar capacidad y criterio. No se esconda por miedo a equivocarse. En el amor, ponga límites sin perder la amabilidad que lo caracteriza.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Una posibilidad laboral o económica puede animarlo, aunque no sea perfecta. Valórela como punto de partida. En el amor, la paciencia será más seductora que cualquier gesto demasiado intenso.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La comunicación mejora si usted baja el tono y escucha de verdad. En el trabajo, no deje que el ambiente competitivo lo desvíe. Manténgase sereno, constante y fiel a sus objetivos.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un asunto del pasado puede volver de una forma menos incómoda de lo que esperaba. En el trabajo, revise lo que depende de usted. No espere reconocimiento inmediato, pero proteja su valor.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Una transformación personal puede hacerlo sentir algo descolocado. Explique sus cambios con palabras sencillas. En el ámbito profesional, destaque lo que aporta sin exagerar ni buscar conflictos.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Un malentendido antiguo puede empezar a aclararse si usted no esquiva el momento. En proyectos, revise quién lo ayuda y cómo. En el amor, relajar expectativas le dará más encanto natural.