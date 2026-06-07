Salud
Ni caminar ni salir en bicicleta: el ejercicio ideal para mayores de 65 años se puede hacer sin salir de casa
Subir y bajar un escalón de manera controlada ayuda a trabajar fuerza, equilibrio y resistencia sin necesidad de ir al gimnasio
Bruna Segura
Mantenerse activo a partir de los 65 años es clave por conservar la movilidad, la autonomía y la calidad de vida. Aunque caminar o ir en bicicleta son actividades muy recomendables, cada vez más especialistas destacan un ejercicio sencillo que se puede hacer en casa: el step.
Este entrenamiento consiste en subir y bajar un escalón de manera repetida y controlada. No hace falta material sofisticado, solo un escalón estable o una plataforma segura, y permite trabajar al mismo tiempo piernas, glúteos, abdomen, coordinación y resistencia cardiovascular.
¿Por qué es tan completo?
Con la edad, es importante mantener la masa muscular y el equilibrio para reducir el riesgo de caídas. Las recomendaciones internacionales indican que las personas mayores deberían combinar actividad aeróbica, ejercicios de fuerza y trabajo de equilibrio durante la semana.
El step encaja muy bien en este objetivo porque refuerza las piernas, mejora la estabilidad y obliga a coordinar el movimiento. También puede ayudar a mantener la densidad ósea y la capacidad funcional, siempre que se haga con seguridad y adaptado al nivel de cada persona.
Cómo empezar sin riesgo
Lo más importante es empezar poco a poco. Se puede hacer con un escalón bajo, cerca de una pared, una barandilla o una silla estable para tener apoyo si hace falta. La idea es subir con un pie, acompañar con el otro y bajar de manera controlada, alternando la pierna que inicia el movimiento.
Al principio, puede ser suficiente con sesiones cortas de 1 o 2 minutos, descansando entre series. Con el tiempo, se puede aumentar la duración o el ritmo, pero sin perder el equilibrio ni forzar las articulaciones.
No es para todo el mundo sin supervisión
Aunque es un ejercicio sencillo, no todas las personas mayores lo tienen que empezar por su cuenta. Si hay problemas de corazón, mareos, dolor en las rodillas, cadera, artrosis avanzada o antecedentes de caídas, conviene consultar antes con un médico, fisioterapeuta o profesional de la actividad física.
El mejor ejercicio es el que se puede mantener con seguridad. El step puede ser una opción muy práctica para moverse sin salir de casa, pero tiene que ir acompañado de calentamiento, estiramientos suaves y, si es posible, otros ejercicios de fuerza y equilibrio.
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