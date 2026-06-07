La alerta de la veterinaria María Vetican sobre las pulgas en perros: “Si ves esto en el lomo, no es suciedad ni barro pegado”.

Tu perro se rasca más de lo normal. Le cepillas el pelo y encuentras pequeños puntitos negros pegados cerca del lomo. A simple vista parecen restos de tierra, polvo o suciedad acumulada tras el paseo. Y ahí suele llegar el error.

Muchos dueños de perros piensan que esos puntitos negros son simplemente barro seco o partículas atrapadas entre el pelo. Sin embargo, según explica la veterinaria María Vetican, en muchos casos podrían ser una de las señales más claras de que el perro tiene pulgas.

Lo más llamativo es que no siempre hace falta encontrar el insecto para sospechar una infestación. De hecho, las pulgas pueden pasar desapercibidas durante bastante tiempo, especialmente en perros con mucho pelo o en aquellos que apenas presentan síntomas durante las primeras fases.

Por eso la veterinaria comparte un truco muy sencillo que permite salir de dudas en apenas unos segundos.

El detalle en tu perro que muchos confunden con suciedad

Las pulgas son rápidas. Mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina. Cuando se revisa el pelo del perro, especialmente en animales con manto abundante, puede resultar complicado encontrarlas directamente. Sin embargo, suelen dejar un rastro muy característico.

María Vetican explica que uno de los lugares donde más frecuentemente aparecen estos restos es la zona del lomo y la región lumbar. Lo que se observa son pequeños puntos negros repartidos entre el pelo. A primera vista parecen simples motas de suciedad. Pero no siempre lo son.

El sencillo truco para saber si tu perro tiene pulgas cuando solo ves puntos negros. / INFORMACIÓN

El truco definitivo para saber si son pulgas

Según explica la veterinaria, la clave está en recoger algunos de esos puntos negros y colocarlos sobre una superficie blanca. Puede utilizarse un papel blanco, una servilleta o incluso un algodón húmedo. Después solo hay que añadir unas gotas de agua. Y aquí llega la prueba definitiva.

Si esos puntitos negros comienzan a dejar una mancha rojiza alrededor, la explicación es muy sencilla: se trata de sangre digerida.

Es decir, restos de las heces que dejan las pulgas después de alimentarse. "Si se vuelve rojo tenemos la comprobación", explica María Vetican.

Ese cambio de color es precisamente el indicador que utilizan muchos profesionales para diferenciar la suciedad normal de los restos asociados a una infestación por pulgas.

Por qué las pulgas son tan difíciles de ver

Una de las razones por las que muchos propietarios tardan en detectar el problema es que las pulgas no suelen quedarse quietas. Se desplazan rápidamente entre el pelo y pueden esconderse con facilidad. Además, en perros con mantos densos o de colores oscuros pueden pasar completamente desapercibidas durante semanas.

Por eso los veterinarios recomiendan prestar atención a las señales indirectas.

Picor frecuente, rascado constante, pequeñas costras, irritación de la piel o la presencia de esos característicos puntos negros suelen ser algunas de las primeras pistas.

Mucho más que un simple picor

Aunque muchas personas asocian las pulgas únicamente con molestias o picazón, lo cierto es que pueden provocar problemas más importantes. Algunos perros desarrollan dermatitis alérgica por picadura de pulga, una reacción que puede desencadenar inflamación intensa, heridas por rascado y pérdida de pelo.

En infestaciones importantes también pueden aparecer infecciones secundarias e incluso anemia en cachorros o animales especialmente vulnerables. Además, cuando las pulgas llegan a casa, el problema rara vez se queda únicamente en el perro.

Huevos, larvas y pupas pueden acabar repartidos por alfombras, sofás, camas y rincones de la vivienda, complicando mucho más su eliminación.

Qué hacer si sospechas que tu perro tiene pulgas

Si la prueba del agua confirma la presencia de heces de pulga o si observas síntomas compatibles, lo recomendable es consultar con un veterinario para elegir el tratamiento más adecuado.

Actualmente existen comprimidos, pipetas, collares y otros sistemas de prevención que permiten controlar el problema de forma eficaz.

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También es importante tratar el entorno cuando existe una infestación, ya que eliminar únicamente las pulgas visibles del perro no suele ser suficiente. Por eso detectar el problema cuanto antes marca la diferencia.