La increíble historia del sherpa que ha sobrevivido seis días solo en el Everest

Más de 1.000 escaladores y guías han conseguido coronar el Everest esta temporada. Pero hay otra cara de la moneda: en lo que llevamos de año, cinco escaladores y guías han fallecido en un intento de conseguir este hito, según informaciones de la agencia de noticias Reuters. Y, sin embargo, sigue atrayendo a un sinfín de montañeros.

El Everest es la montaña más alta de nuestro planeta, con una altitud de 8.848,86 metros sobre el nivel del mar. Esta montaña está localizada en el continente asiático, en la cordillera del Himalaya, que marca la frontera entre China y Nepal.

Encuentro insólito

Dawa Sherpa ha sido uno de los casos más insólitos de supervivencia de este monte. Se trata de un guía nepalí al que habían dado por fallecido cuando las autoridades del Nepal lo encontraron el jueves tras una semana desaparecido.

El guía, de 52 años, fue visto por última vez el 29 de mayo cuando regresaba con un escalador polaco tras no lograr alcanzar la cima, según informa la agencia. No ha quedado claro de qué forma se separaron ambos, pero Sherpa no llegó al campamento y desapareció por el camino.

Seis días sin comida ni oxígeno

El nepalí sobrevivió aproximadamente una semana en las laderas de la montaña sin comida ni oxígeno suplementario, "un caso excepcional de supervivencia en tales condiciones", afirma Reuters.

Dawa Sherpa fue localizado por un equipo del Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha cerca de la cascada de hielo de Khumbu, mientras el equipo estaba llevando a cabo tareas de limpieza de la zona.

"Un auténtico milagro"

Tras su hallazgo, el guía fue trasladado de urgencia en helicóptero al hospital en una camilla, con la chaqueta de escalada aún puesta. La agencia ha informado de que "la familia de Dawa dijo que se encontraba bien y que estaba recibiendo tratamiento por congelación y otras complicaciones".

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Desde la empresa de expediciones Nepal Mount Everest, por su parte, aseguran que se trata de "un auténtico milagro".