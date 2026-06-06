El horóscopo de mañana, domingo 7 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, domingo 7 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un poco de silencio le ayudará a digerir emociones recientes. No tome decisiones sentimentales solo por cansancio. Por la tarde, cuidar la comida y el descanso le dará una agradable sensación de control.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día favorece planes sencillos y afectuosos. Una salida breve o una comida tranquila puede reconectarlo con quien quiere. No busque respuestas definitivas; hoy le irá mejor escuchar y dejar espacio.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Su empatía estará más despierta. Puede acercarse a alguien que necesita ser escuchado, sin querer solucionarlo todo. En el amor, la sinceridad será más útil si llega con ternura.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Un ambiente familiar suave le hará recuperar fuerzas. No se culpe por querer quedarse en casa o descansar. En una relación, un gesto de cuidado puede decir más que una explicación extensa.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Dejar atrás pequeños rencores le dará una paz inesperada. Un plan creativo o estético puede animarlo. Si aparece alguien del pasado, salude con educación, pero proteja su estabilidad.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La familia puede pedirle presencia, pero no debe resolverlo todo usted. Repartir responsabilidades también es una forma de querer. Busque un rato para ordenarse por dentro y respirar mejor.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un cambio en casa puede renovarle el ánimo. No hace falta gastar mucho; solo hacer el espacio más suyo. En el amor, evite volver siempre al mismo reproche y pruebe una mirada más serena.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Las fantasías pueden llevarlo demasiado lejos. Vuelva al presente y disfrute de lo que sí tiene cerca. Una conversación tranquila le permitirá distinguir entre una ilusión bonita y una posibilidad real.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

El domingo le pide pausa y menos ruido. Puede revisar lo que siente sin presionarse para llegar a conclusiones. Un rato a solas, seguido de un plan familiar sencillo, le irá muy bien.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Su capacidad para poner paz puede ser muy útil, pero no asuma el papel de salvador. En el amor, una conversación pendiente puede suavizar recuerdos antiguos si usted escucha con calma.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La sensibilidad puede estar algo alta. Elija compañías que no le exijan explicarlo todo. Un descanso digestivo, comida suave y una tarde sin prisas pueden ayudarlo a recuperar equilibrio.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Usted necesita escuchar más al cuerpo y menos a la prisa emocional. Un plan tranquilo le hará bien. Si deja de buscar respuestas todo el tiempo, una intuición clara aparecerá sola.