Joel Badia, director de documentales y fotógrafo: "Instagram está lleno de imágenes espectaculares, pero vacías de contenido"

"Hoy en día, es muy fácil capturar imágenes espectaculares, hasta el punto de que las hemos acabado normalizando. Con un pequeño dron, puedes conseguir planos impresionantes. En cambio, las historias continúan teniendo la capacidad de sorprender y emocionar", reflexiona Joel Badia (Manresa, 1996). El realizador manresano, que trabaja como freelance, ha hecho de la imagen su forma de expresión artística. Su sensibilidad por la montaña lo ha llevado a documentar expediciones y retos como los de Kilian Jornet o a rememorar hitos como la primera expedición catalana a la cumbre del mundo, con el documental Everest 1985, que se ha proyectado este jueves en los Cinemes Bages Centre, a las ocho y media de la tarde.

"El documental muestra el reencuentro de los primeros catalanes que coronaron el techo del mundo", explica. Con la colaboración de Biel Macià en la filmación, reunió a los miembros de aquella primera expedición en un refugio de montaña del Pirineo para rememorar la travesía por el Himalaya. La obra recrea la ascensión a la cumbre y, al mismo tiempo, muestra en quién se han convertido aquellos aventureros. "También es una forma de hablar de la esencia del alpinismo de aquel tiempo. Iban a la aventura, sin teléfono y con unos recursos que no son los actuales", explica.

Esta fascinación por las historias de montaña y aventura viene de lejos. Badia empezó a amar el mundo audiovisual mientras miraba documentales de esquí. "De adolescente me regalaron una cámara GoPro y empecé a hacer los primeros vídeos", recuerda el realizador, que decidió explorar aquella afición formándose en medios audiovisuales, "sin saber que aquella pasión se convertiría en un trabajo".

Muy pronto empezó a colaborar en filmaciones promocionales y carreras de montaña y aquellas primeras experiencias le permitieron consolidar un estilo propio que lo ha llevado a participar en proyectos estimulantes como inmortalizar los retos de Kilian Jornet en los Pirineos y en los Alpes. "Con el resto del equipo, lo seguimos por tramos, y cuando grabamos con él son días muy intensos", asegura Badia, que añade que Jornet tiene la capacidad de contagiar el amor por la montaña. Recientemente, también ha estado en los Estados Unidos para filmar el reto de Jornet de recorrer todos los fourteeners (montañas de más de 14.000 pies), del que pronto se estrenará una serie documental.

Su trabajo le ha permitido viajar por el mundo y colaborar en todo tipo de proyectos audiovisuales, pero asegura que lo que más lo motiva son los documentales de gran formato. "La mayoría de trabajos que hay en el sector audiovisual son hacer vídeos cortos de un minuto para las redes sociales, pero a mí me gusta documentar historias a un ritmo más lento".

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Ahora, se prepara para viajar a Namibia para filmar una expedición de globos aerostáticos. La idea, sin embargo, no es solo capturar imágenes bonitas desde el globo. "Instagram está lleno de imágenes espectaculares, pero vacías de contenido". En contraposición, quiere hacer un "documental reflexivo" y ya tiene el título pensado: Namip (que quiere decir desierto, en el idioma nama) en manos del viento. "Vivimos de una forma en la que queremos controlarlo todo, incluso cronometramos el tiempo. En cambio, volar en globo es una incertidumbre brutal porque no puedes controlar hacia dónde te diriges", explica Badia, que asegura que lo más gratificante es transmitir historias que lleguen a los espectadores.