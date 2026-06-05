El horóscopo de mañana, sábado 6 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, sábado 6 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

El cuerpo le pedirá bajar el ritmo y cuidarse un poco más. Un paseo o una comida sencilla le hará bien. En el amor, no fuerce explicaciones si el ambiente sigue sensible.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La naturaleza, el descanso o un plan tranquilo pueden ayudarlo a recuperar equilibrio. Una persona querida necesita sentirlo más disponible. Evite repasar problemas antiguos demasiado tiempo; hoy le conviene vivir más ligero.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Un encuentro con amigos puede activar su humor y su curiosidad. Deje de lado juicios rápidos en el amor. Si escucha con interés, descubrirá una sensibilidad que hasta ahora le había pasado inadvertida.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

El hogar puede convertirse en su refugio. No hace falta aceptar todas las invitaciones si se siente cansado. Una conversación familiar, hecha sin reproches, puede traer una paz que usted necesitaba.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Un recuerdo sentimental puede aparecer sin avisar. No le dé más poder del necesario. Disfrute de un plan agradable, cuide su imagen y busque compañía que lo haga reír sin complicaciones.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Repartir pequeñas tareas domésticas le evitará sentirse cargado. No hace falta controlarlo todo para que salga bien. En pareja, un gesto sencillo y práctico puede tener más valor que un gran discurso.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Hacer más acogedor su espacio le cambiará el ánimo. Un poco de música, orden o luz puede ayudarlo. En el amor, busque una conversación amable, no un debate sobre quién tenía razón.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

La impaciencia emocional no le conviene. Si alguien le interesa, deje que las cosas respiren. Un plan relajado, sin grandes expectativas, puede darle más alegría que una cita demasiado preparada.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Puede sentir ganas de estar solo un rato, y eso no es ningún problema. La reflexión le ordenará las emociones. Después, una conversación cercana con alguien de confianza le hará recuperar buen humor.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Un encuentro familiar puede necesitar su calma. Sin imponerse, puede ayudar a suavizar tensiones. En el amor, un recuerdo antiguo puede aparecer, pero usted decidirá qué lugar quiere darle.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

El descanso será más necesario de lo que parece. No llene el día de compromisos sociales si el cuerpo le pide pausa. En pareja, explique lo que siente sin convertirlo en una discusión.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

El bienestar debe ser prioridad. Si nota cansancio, no lo maquille con planes forzados. Una conversación con un amigo puede ayudarlo a dejar de insistir en aquello que ahora no fluye.