El horóscopo de mañana, viernes 5 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, viernes 5 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Le conviene mirar una relación con calma y sin engañarse. Una conversación pendiente puede ayudarlo a entender qué necesita de verdad. En temas económicos, no se precipite y revise bien cada paso.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

La pareja puede pedirle más presencia y compromiso. Escuchar sin ponerse a la defensiva le abrirá una puerta útil. Un asunto de dinero necesita prudencia, pero no dramatismo ni prisas.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Una conversación sincera puede aclarar dudas sentimentales que lleva días arrastrando. En proyectos compartidos, le conviene actuar con discreción. Su mejor carta será observar antes de decidir.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Podría sentir que una relación necesita más cuidado y menos silencio. No lo deje todo en manos del otro. En el trabajo, una persona nueva puede aportarle una mirada seria pero provechosa.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Alguien del pasado puede moverle emociones que parecían cerradas. Mantenga los pies en la tierra y valore lo que ya tiene. Económicamente, es buen momento para ordenar gastos y evitar caprichos innecesarios.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

La jornada le pide flexibilidad con la pareja y con las decisiones compartidas. No cargue todo el peso sobre usted. En cuestiones prácticas, un poco de orden le evitará nervios de última hora.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Un tema afectivo puede exigirle equilibrio y honestidad. No asuma responsabilidades que no son solo suyas. En proyectos o dinero, una oportunidad puede ser interesante si la mira con serenidad.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Si está conociendo a alguien, le conviene avanzar sin prisas. La impaciencia podría estropear un vínculo prometedor. Una noticia relacionada con dinero puede aliviarlo, pero todavía hará falta administrarse con sensatez.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Una tensión reciente puede empezar a aflojar si habla sin querer tener siempre razón. En el trabajo, mantenga el foco en los objetivos. No responda a provocaciones menores ni entre en competencias inútiles.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una vieja costumbre puede pesarle más de lo que parece. Revisarla con calma le dará margen de mejora. En lo práctico, no delegue aquello que todavía necesita su supervisión directa.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

Un cambio personal puede generar conversaciones delicadas con la pareja o la familia. Explíquese con tacto. En asuntos económicos, confíe en su criterio, pero compruebe los detalles antes de cerrar nada.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

No presione una situación sentimental que necesita respirar. Una amistad puede darle un consejo más útil de lo que imagina. En el trabajo, una oportunidad de reparar un malentendido puede aparecer discretamente.