El horóscopo de mañana, jueves 4 de junio: amor, trabajo, dinero y salud para todos los signos del zodíaco

Te contamos las predicciones del horóscopo de mañana, jueves 4 de junio del 2026, para que sepas cómo afrontar el día, tanto en el ámbito laboral como en el personal o de la pareja. Recuerda que todos los días puedes consultar las predicciones para el futuro en la página de horóscopos de EL PERIÓDICO. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te pierdas nada de lo que dicen los astros. Por lo demás, esperamos que tengas un buen día.

► Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Un gesto de cuidado personal puede marcar diferencia. Revise hábitos y descanso. Profesionalmente, pensar en nuevos caminos será útil si no actúa por desánimo. En el amor, elija claridad.

► Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

El día pide solidez y calma. Una decisión material puede esperar hasta tener más información. En lo afectivo, no confunda intensidad con estabilidad; valore los hechos pequeños.

► Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

La jornada puede traer reconocimiento o una propuesta estimulante. No disperse la energía celebrando antes de tiempo. En la vida social, una amistad antigua recuperará un lugar agradable.

► Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Las buenas noticias pueden llegar por vías poco habituales. Manténgase receptivo. En el trabajo, una persona seria puede convertirse en aliada. En el amor, actúe sin esperar milagros.

► Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Una colaboración puede funcionar mejor si acepta ceder protagonismo. En finanzas, reservar recursos será acertado. Sentimentalmente, no abra puertas que ya sabe que pueden inquietarlo.

► Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Una advertencia sutil puede ayudarlo a corregir una actitud. No la tome como ataque. En la familia, repartir responsabilidades consolidará una etapa más justa y descansada.

► Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Su capacidad para negociar será importante. Defienda lo que quiere sin imponerse. Un proyecto puede crecer si aprovecha bien sus ahorros. En el hogar, busque armonía.

► Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Un paso realista será mejor que una fantasía demasiado ambiciosa. En cuestiones materiales, el orden lo ayudará a dormir más tranquilo. En el amor, respete los tiempos ajenos.

► Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

La jornada favorece aprender, prepararse y demostrar madurez. Evite gastar para compensar nervios. En pareja, la responsabilidad compartida puede convertir una tensión en un acuerdo útil.

► Capricornio (del 22 de diciembre al 19 de enero)

Una decisión empresarial o laboral puede requerir menos orgullo y más estrategia. Escuche consejos. En el amor, cambiar un hábito comunicativo le dará más paz de la prevista.

► Acuario (del 20 de enero al 18 de febrero)

La prudencia será su mejor aliada. No responda a provocaciones ni acelere reformas. En familia, una palabra amable puede reparar más que una explicación larga.

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► Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

La realidad le pide iniciativa. Proteja sus intereses sin perder sensibilidad. En el amor, disfrutar del vínculo presente será más saludable que revisar historias ya cerradas.