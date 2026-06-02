El tobogán de agua más alto de Europa está a cinco horas de Barcelona: equivale a lanzarse desde un edificio de 13 plantas

Uno de los planes perfectos para cualquier día de verano es visitar un parque acuático, y no solamente para el público infantil. En España se encuentra uno de los más antiguos de Europa, y ya ha inaugurado la temporada de verano 2026.

Con más de una veintena de atracciones, este parque cuenta con un gran protagonista: el tobogán cápsula más alto del continente.

Tobogán cápsula más alto de Europa

Se trata de 'Verti-Go', un tobogán rojo de 33 metros de altura que se encuentra en un enorme parque acuático en plena Costa Blanca, el Aqualandia Benidorm (Alicante, Comunitat Valenciana).

La atracción dispone de un diseño innovador y está diseñada para los más atrevidos, ya que la caída equivale a lanzarse desde un edificio de 13 plantas. La singularidad por la que destaca este tobogán reside en su cápsula, la cual, mediante una trampilla que se abre bajo los pies, se precipita hacia un descenso a más de 100 km/h, completando un recorrido de 100 metros en apenas tres segundos. Así, con una inclinación superior al 60%, da la sensación de estar en una caída libre.

'Verti-Go' es el nombre del conjunto de dos toboganes: uno es el de 33 metros de altura y, justo al lado, su 'hermano pequeño', un tobogán verde de 28 metros de altura que alcanza los 95 metros de longitud; esta segunda opción es perfecta para aquellos que busquen una experiencia menos extrema.

Igualmente, cabe destacar las condiciones para poder disfrutar la adrenalina con seguridad: la altura mínima para acceder a la atracción roja es de 140 centímetros, mientras que en la verde es de 125 centímetros. Asimismo, existe un peso límite para ambas atracciones, establecido en 120 kg.

"Montaña rusa acuática más larga de Europa"

Otro de los mayores atractivos del parque es la atracción 'Cyclón' que "ostenta el récord de la montaña rusa acuática más larga de Europa" según el propio parque. Cuenta con un recorrido que supera los 200 metros de longitud y con 36 metros de altura –mayor que Verti-Go, pese a que la velocidad media, de unos 60 km/h, es muy inferior–.

La montaña rusa dispone de diferentes caídas, curvas y descensos; un viaje por un amplio tobogán de 2,7 metros de ancho sobre un flotador de cuatro plazas. El recorrido termina en el elemento central de la atracción: un gran vórtex de 20 metros de diámetro que desemboca en una rampa con una inclinación de 45 grados, produciendo una sensación de "gravedad cero".

Montaña rusa acuática 'Cyclón' en Aqualandia Benidorm (Alicante). / David Revenga

Nueva temporada 2026

Con todo, Aqualandia no solo está pensado para vivir experiencias radicales. En el complejo también hay atracciones más tranquilas y pensadas para todas las edades y públicos como las piscinas de olas, los circuitos en corrientes o el clásico de 'Rápidos'.

El parque acuático fue inaugurado en 1985, siendo de los primeros en España y en Europa. Durante muchos años, además, también ha sido el más grande del país.

El pasado fin de semana volvió a abrir sus puertas para esta nueva temporada estival, que se prolongará hasta el domingo 27 de septiembre. Los precios de las entradas se mueven entre los 30 y 40 euros, según las fechas o las ofertas, y se pueden comprar en su página web.